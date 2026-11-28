Per la prima volta in Calabria la manifestazione che unisce salute e sport. Appuntamento il 5 e 6 dicembre sul Lungomare Falcomatà, in vista delle Next Gen ATP Finals. Tutte le info

Non soltanto tennis, ma anche salute, prevenzione e attenzione al territorio. In attesa delle Next Gen ATP Finals, Reggio Calabria si prepara ad accogliere un altro importante appuntamento legato al mondo dello sport.

Sabato 5 e domenica 6 dicembre 2026 arriva per la prima volta in Calabria Tennis & Friends – Salute e Sport, manifestazione nata nel 2011 con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita.

L’iniziativa, Official Charity delle Next Gen ATP Finals, animerà il Lungomare Italo Falcomatà, offrendo alla cittadinanza due giornate dedicate alla salute.

Visite mediche e check-up gratuiti sul Lungomare

Dalle 10 alle 18, in entrambe le giornate, sarà possibile accedere a visite mediche e check-up specialistici gratuiti, grazie alla partecipazione di professionisti e strutture sanitarie che metteranno le proprie competenze a disposizione della comunità.

Un’occasione per sottoporsi a controlli medici, avvicinarsi alla cultura della prevenzione e acquisire maggiore consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce e della tutela della propria salute.

Reggio Calabria tra sport e prevenzione

L’arrivo di Tennis & Friends si inserisce nel percorso di avvicinamento alle Next Gen ATP Finals, che porteranno a Reggio Calabria i giovani protagonisti del tennis internazionale.

La manifestazione rappresenta un’opportunità per estendere alla cittadinanza i benefici di un grande evento sportivo, andando oltre la competizione agonistica e valorizzando il legame tra attività fisica, benessere e salute.

Il Lungomare Falcomatà diventerà così un luogo di incontro tra cittadini e professionisti sanitari, con un messaggio preciso: la prevenzione è il primo passo per prendersi cura di sé.