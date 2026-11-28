Al Polo Tecnico Professionale Righi-Boccioni-Fermi di Reggio Calabria è stato piantato un “Albero di Falcone”, simbolo di legalità, memoria e tutela ambientale

Nella sede del “Righi” studenti, professori ed esperti si sono ritrovati per discutere sul tema “Alberi & Clima: il Cantiere della Sostenibilità”, per poi collocare nel cortile dell’Istituto l’Albero di Falcone, donato dai Carabinieri Forestali: una talea gemmata dallo storico Ficus macrophylla che cresce davanti all’abitazione del giudice a Palermo, diventata emblema nazionale dell’impegno civile contro le mafie e della tutela della legalità ambientale.

“Un’iniziativa”, ha detto la dirigente del Polo, Anna Maria Cama, “ricca di significato e di speranza. Un lavoro svolto con passione e dedizione sia dai professori sia dagli studenti. A loro va un plauso per l’impegno e per la capacità di ricordare uomini importanti, come Giovanni Falcone, che vivono attraverso le idee”.

Un laboratorio didattico a cielo aperto

La cerimonia di piantumazione non è stata soltanto un momento istituzionale, ma un vero e proprio laboratorio didattico a cielo aperto. Sotto la guida degli stessi Carabinieri Forestali, gli studenti delle classi 3ª A e 3ª B dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) e della 3ª E dell’indirizzo Agrario, insieme ai docenti e agli ospiti, hanno applicato sul campo le competenze tecniche acquisite a scuola.

A suggellare la giornata è stata infine l’apposizione di una targa commemorativa realizzata dagli stessi studenti, capace, attraverso un QR code, di parlare e raccontare la propria storia grazie alla voce di una studentessa.

La tavola rotonda su alberi e clima

Prima dell’attività all’aperto, in Aula Magna si è svolta la tavola rotonda sul tema, moderata dal professore Vincenzo Malacrinò. Dopo i saluti del vicepreside Stefano Costantino, si è entrati nel vivo della tematica attraverso le relazioni dei rappresentanti dei Carabinieri Forestali CITES, l’appuntato Carmela Lucisano e il brigadiere Domenico Minniti.

A loro si sono poi aggiunti i contributi del dott. Michele Valenzise, presidente dell’Ordine degli Agronomi e Forestali, e del dott. Antonino Siclari, delegato della Città Metropolitana. A concludere i lavori è stata la prof.ssa Giovanna Condello, motore di questa iniziativa insieme ai professori Giuseppe Russo, Rocco Ieracitano e Giuseppe Sottilotta.

Gli studenti protagonisti del progetto

Protagonisti anche sul piano del dibattito sono stati gli alunni, che hanno illustrato il progetto “L’albero come custode e come archivio del clima che cambia”.

Gli studenti hanno inoltre sintetizzato l’importanza degli alberi attraverso un dialogo interattivo in Aula Magna, coinvolgendo i presenti e dimostrando come la formazione tecnica possa dialogare concretamente con le sfide della transizione ecologica.