Il portavoce regionale di Europa Verde/Avs attacca la Giunta calabrese sugli orari che tagliano fuori gli studenti dell'Alto Ionio, il Frecciarossa che salta Firenze e l'elettrificazione avviata nel 2018. E rilancia: «In attesa dell’elettrificazione della Ionica Sibari diventi un vero hub baricentrico»

Orari incompatibili con le esigenze degli studenti, collegamenti ferroviari insufficienti e lavori di elettrificazione ancora da completare. La mobilità lungo la fascia ionica calabrese torna al centro del dibattito politico regionale.

A sollevare la questione è Giuseppe Campana, portavoce regionale di Europa Verde/Avs, che punta il dito contro l’assessore regionale ai Trasporti Gianluca Gallo, chiedendo una maggiore attenzione alle esigenze di studenti, lavoratori e pendolari.

Treni sulla Ionica, la denuncia degli studenti

A riaccendere il dibattito è un video ironico realizzato dagli studenti dell’Alto Ionio cosentino, alle prese con orari ferroviari poco compatibili con quelli scolastici.

Secondo quanto denunciato da Campana, uno studente che termina le lezioni alle 13 a Trebisacce e deve raggiungere Amendolara, Roseto o Rocca Imperiale è costretto ad attendere fino alle 15:47 per prendere il treno.

«Sulla carta i collegamenti ci sono, nella realtà studenti e pendolari restano ad aspettare. E fa specie che a lasciare irrisolta questa situazione sia proprio Gallo, assessore di questo territorio».

Il rappresentante di Avs sollecita un confronto tra Regione Calabria, Rfi e Trenitalia per garantire orari compatibili con le necessità quotidiane dei cittadini.

Frecciarossa Sibari-Torino, Campana critica la mancata fermata a Firenze

Nel mirino del portavoce regionale finisce anche il nuovo Frecciarossa Sibari-Milano-Torino, annunciato per la fine di gennaio.

Campana contesta la prevista soppressione dello storico collegamento Sibari-Bolzano e l’assenza della fermata di Firenze nel nuovo itinerario.

«Perché un nuovo collegamento deve accompagnarsi alla perdita di un servizio esistente?».

Da qui la proposta di trasformare Sibari in un hub ferroviario strategico, capace di collegare il Crotonese e il Metapontino attraverso coincidenze puntuali e garantire due collegamenti Frecciarossa verso il Centro e il Nord Italia.

Elettrificazione della linea Ionica, chieste certezze sui tempi

Al centro delle critiche anche i lavori di elettrificazione della ferrovia Ionica, avviati nel 2018 e non ancora completati.

A preoccupare Campana è l’ipotesi di una nuova chiusura della tratta Sibari-Crotone, necessaria al completamento degli interventi.

«Quando si concluderanno, quanto dureranno ancora e quali servizi sostitutivi saranno garantiti? Il presidente Roberto Occhiuto e l’assessore Gallo devono rispondere pubblicamente, con date certe e un piano concreto».

Mobilità in Calabria, l’affondo contro la Regione

Secondo il portavoce di Europa Verde/Avs, le carenze del trasporto ferroviario spingono studenti, lavoratori e famiglie a utilizzare l’automobile o altri mezzi su gomma, aumentando la pressione sulla Statale 106 Jonica, già interessata da criticità sul fronte della viabilità.

Campana richiama l’attenzione sulle esigenze dell’intera fascia ionica calabrese, sulla quale gravitano, secondo quanto riportato nella nota, circa un milione di abitanti.