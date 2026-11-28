Decreto Cortei, Bruzzese (PD) attacca il governo Meloni: “L’Italia è un paese meno democratico”
"La storia più buia è alle porte e sta per ripetersi: controllo è la loro parola chiave", l'affondo dell'esponente dem
28 Novembre 2026 - 14:38 | Comunicato Stampa
“Il reato di squadrismo di piazza è l’ultima trovata del governo Meloni che conferma la sua linea autoritaria e di controllo.
L’identificazione attraverso marcatori colorati, i pattugliamenti con droni IA, la revoca dei benefici derivanti dal diritto allo studio per gli identificati, il reato ad hoc per chi colpisce una divisa, oltre a sanzioni e possibili esclusioni dai fondi pubblici per i sindacati promotori sono i “contenuti” del cd Decreto Cortei.
Decreto Cortei, le critiche al governo Meloni
La dx in Italia, come in Europa e nel resto del mondo, prima cavalca le paure, poi non riesce a dare le risposte ed infine promuove politiche autoritarie.
Pericolose ed anticostituzionali perché intrise di una cultura che ha nell’ossessione per il dissenso e la vita democratica la sua sostanza.
Del resto oggi, dopo quattro anni di governo Meloni, dopo i vari decreti Rave e Piantedosi, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio piano da “regime”: i poteri di polizia all’esercito saltano grazie al Quirinale!
L’Italia è un paese più insicuro e meno democratico.
L’attacco di Bruzzese alle politiche della destra
La storia più buia è alle porte e sta per ripetersi: controllo è la loro parola chiave.
Vogliono controllare le istituzioni e gli organi di garanzia, esautorare il Parlamento dalla propria funzione costituzionale, punire chi manifesta democraticamente il proprio dissenso.
La dx vuole addomesticare il popolo e quando non riesce usa la forza: vara decreti punitivi, costruisce moderni campi di deportazione e riporta alla legge del taglione per promuovere una concezione di sicurezza e legalità profondamente arcaica.
L’appello alla difesa delle libertà personali e collettive
Chi usa la forza e il controllo ha fallito perché ha abdicato alla democrazia: ritiene di togliere anche la speranza.
Oggi abbiamo il dovere di difendere le libertà personali e collettive: occorre avere coscienza subito, essere consapevoli e ribellarsi”.
Tania Bruzzese
Presidente Assemblea Metropolitana PD RC
e membro Direzione Regionale PD Calabria
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