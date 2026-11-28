Nonostante la puntigliosa messinscena, a seguito di anomalie riscontrate nei rilievi e del tracciamento dei veicoli, le persone coinvolte a vario titolo state individuate dalla Polizia Locale

Continua senza sosta l’attività della Polizia Locale che nelle ultime 72 ore ha denunciato all’autorità giudiziaria 7 persone per vari reati.

In particolare una persona è stata denunciata per occupazione aggravata di immobile pubblico di proprietà comunale destinato a finalità sociali, un’altra per aver causato un incidente in stato di ebbrezza alcolica.

Falso incidente stradale: quattro persone denunciate

Ben più articolata invece è stata l’attività info-investigativa che ha consentito di smascherare l’intento di 4 soggetti che in un’area periferica della città avevano inscenato un falso sinistro stradale, evidentemente finalizzato all’elargizione di somme di denaro da parte delle ignare compagnie assicurative.

Nonostante la puntigliosa messinscena, a seguito di anomalie riscontrate nei rilievi e del tracciamento dei veicoli attraverso alcune telecamere di videosorveglianza, le persone coinvolte a vario titolo state individuate dalla Polizia Locale e deferite all’autorità giudiziaria per i reati di truffa, procurato allarme e danneggiamento fraudolento.

Sequestri di merce e attività commerciale abusiva ad Arghillà

Nell’ambito dei controlli di polizia amministrativa inoltre sono stati sottoposti a sequestro, in due distinte attività, circa 580 pezzi merce venduta senza titoli autorizzativi, mentre un esercizio commerciale abusivamente aperto in località Arghillà è stato sanzionato e chiuso.

Elevati anche 3 verbali per abbandono incontrollato di rifiuti.

Controlli intensificati in vista delle festività natalizie

Le attività della Polizia Locale continueranno e si intensificheranno nei giorni a venire in occasione delle imminenti festività natalizie.

Per le persone denunciate vige il principio costituzionale della presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato.