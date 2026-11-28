Settimana delicata quella appena conclusa con la Reggina reduce dala sconfitta con l’Athletic Palermo e in preparazione alla sfida di domenica con il Siracusa. Mister Marchionni in conferenza: “Vedremo se il problema lo abbiamo risolto magari aspettando quello che accadrà nella prossima trasferta. La Reggina fornisce quel tipo di prestazione soprattutto fuori casa, è l’atteggiamento sbagliato che ti porta a fare brutte figure. Sono aspetti che vanno curati, i nomi non contano nulla se non hai l’atteggiamento giusto. La società attraverso il Ds Romairone ha parlato con me e la squadra e anche lui ha posto l’accento sull’atteggiamento, credo che la squadra ne abbia fatto tesoro.

Io ci metto sempre la faccia, mi sono confrontato con i calciatori, sono ben oltre più importanti di questa categoria, sanno che la piazza si aspetta tanto. Giocare in una squadra come la Reggina, con la sua storia, è più difficile rispetto che a vincere in altri posti. Devono sapere che quanto fatto in passato è superato, vincere qui è più complicato ma sono in grado di farlo e lo hanno anche dimostrato. Con il Siracusa c’è la possibilità di riscattarsi, è una grande squadra e loro hanno già dato risposte contro le formazioni più importanti. Gli aretusei hanno calciatori di categoria, di livello, forse fuori casa hanno avuto delle difficoltà. Sarà una bella gara tra due squadre composte da giocatori forti. Vincerà chi ha maggiore determinazione e voglia.

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Le alternative per lavorare anche su altri moduli ci sono in organico, ma non ho a disposizione tutti per una serie di infortuni. Questo mi dispiace, a volte per azzardare devi avere gli uomini giusti. Non ho mai avuto per esempio tutti gli attaccanti a disposizione. Quando un reparto non va, è perchè si inizia a essere più lunghi, meno attenti, poi si sta prendendo un gol a partita e questo non accadeva a inizio stagione perchè c’era maggiore solidità. Questo aspetto sta funzionando meno. Certo, i cambi sono importanti, ma tutti mi devono dimostrare di meritare di scendere in campo.

La pressione la sento da quando gioco a calcio e sono consapevole che per un allenatore sono maggiori. Io mi prendo tutte le responsabilità, i calciatori mi devono aiutare a risolvere le problematiche stando però sereni. Non ho dubbi che i miei ragazzi mi ascoltino, altrimenti non sarei qui. Sono un tecnico che se avverte di non essere ascoltato andrebbe via. Per chiudere dico solo una cosa, scendere in campo e fare punti e questa è l’occasioni migliore per circoscrivere la sconfitta di Palermo ad un episodio. Nel calcio bisogna fare i fatti. In estate è facile dire si stravince, poi bisogna dimostrarlo e per farlo si deve tornare a quel percorso di inizio stagione. Niente drammi ma valutazioni“.