La mostra Ispirazioni al MArRC di Reggio Calabria resta aperta fino al 31 dicembre 2026 e il biglietto della mostra è gratuito. Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria il percorso racconta come l’arte greca sia stata ammirata, collezionata e reinterpretata in Italia, con opere come il Trono Ludovisi e la Fanciulla di Anzio.

La mostra è promossa dal Ministero della Cultura ed è arrivata a Reggio dopo la prima tappa al Museo dell’Acropoli di Atene. Ecco gli orari, cosa si vede e quali appuntamenti gratuiti sono in programma a dicembre.

In breve

La mostra è al MArRC dal 22 ottobre al 31 dicembre 2026, da martedì a domenica dalle 9 alle 20

Il biglietto della mostra è gratuito, ma non include l’accesso alle collezioni permanenti del museo

A dicembre il programma ‘Ritorni’ porta al museo incontri, laboratori e spettacoli gratuiti

Quando è aperta la mostra Ispirazioni e quanto costa?

Secondo la pagina ufficiale del MArRC, la mostra si visita dal 22 ottobre al 31 dicembre 2026 al livello E del museo, in piazza De Nava, dal martedì alla domenica dalle 9 alle 20, con ultimo ingresso alle 19:30. Il lunedì il museo è chiuso.

Il biglietto della mostra è gratuito, ma non dà accesso alle collezioni permanenti. La mostra è stata inaugurata il 21 ottobre alla presenza, tra gli altri, del direttore del museo Fabrizio Sudano. L’arrivo a Reggio era stato annunciato a ottobre e il progetto era già stato raccontato da Sudano a giugno.

Quali opere si vedono alla mostra Ispirazioni?

Il percorso, spiega il comunicato del Ministero della Cultura del 10 giugno 2026, si sviluppa dalle prime forme di presenza dell’arte greca nella Penisola italiana, anteriori alla conquista romana, fino alla nascita del collezionismo moderno. Lo stesso comunicato parla di 38 capolavori provenienti dai musei italiani.

Tra le opere citate dal Ministero ci sono:

la Coppa di Nestore da Ischia

il Cratere di Eufronio da Cerveteri

il Trono Ludovisi

la Fanciulla di Anzio

le teste bronzee dal relitto di Porticello

L’ultima parte è dedicata alla ricezione dell’arte greca tra Settecento e Novecento, con un approfondimento su Antonio Canova e i marmi del Partenone, sul contributo degli studiosi italiani e sui fratelli De Chirico. Il museo sintetizza il senso della mostra così: l’arte greca non è un patrimonio immobile, ma «una tradizione viva».

La mostra è curata da Alfonsina Russo e Nikolaos Stampolidis, con Roberta Alteri e Alessio De Cristofaro.

Quali eventi ci sono a dicembre al MArRC?

Alla mostra è collegato il programma ‘Ritorni. Le vite dell’arte greca nel Mediterraneo’, in calendario dal 21 novembre 2026 al 23 gennaio 2027. Secondo il sito del museo la partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, con prenotazione online. Gli appuntamenti di dicembre:

domenica 6 dicembre, ore 16: ‘ParliAmo’ con ICalabresi.it; ore 17:30: ‘La Macchina e il Vento’ di Luca Ciarla e Keziat

martedì 8 dicembre, ore 16: laboratorio creativo per bambini di Galileo Editore; ore 17:30: spettacolo degli artisti di strada Buskers

sabato 12 dicembre, ore 20:30: ‘Trame. La via mistica dell’anima’ di Hadi Habibnejad

sabato 19 dicembre, ore 17: Michelangelo Pistoletto, ‘Terzo Paradiso, segno e simbolo’; ore 18: ‘Continuity Fluid’ di Angela Tiesi

mercoledì 23 dicembre, ore 16: laboratorio di Galileo Editore; ore 20:30: ‘La fuga di Pitagora lungo il percorso del sole’ di Ernesto Orrico

sabato 26 dicembre, ore 20:30: concerto per pianoforte di Olivia Trummer

martedì 29 dicembre, ore 16: ‘Cercando Persefone’ di Irene Polimeni; ore 18: ‘KALOKAGATHÌA’ di Daniel Cundari

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Domande frequenti

Quanto costa la mostra Ispirazioni a Reggio Calabria?

Il biglietto della mostra è gratuito, secondo il sito del MArRC. Non comprende però l’accesso alle collezioni permanenti del museo: per quelle valgono le indicazioni del museo.

Fino a quando si può visitare la mostra Ispirazioni?

Fino al 31 dicembre 2026. Il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 20, con ultimo ingresso alle 19:30, e chiude il lunedì (dati letti il 28 novembre 2026).

Gli eventi del programma Ritorni sono a pagamento?

No, la partecipazione è gratuita ma serve prenotare il posto con il modulo online indicato sul sito del museo.