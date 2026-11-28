Il consigliere di opposizione: "Quando ci sono diritti negati ai lavoratori non esiste colore politico. È normale che un corpo di polizia arrivi a organizzare un sit-in davanti a Palazzo San Giorgio?"

Una vertenza che si trascina da anni, un clima interno definito «veramente tossico» e la richiesta di un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale per dare risposte agli agenti. Ospite negli studi di Live Break, il consigliere comunale di opposizione Filippo Quartuccio ha acceso nuovamente i riflettori sulle criticità all’interno del Comando della Polizia Locale di Reggio Calabria, ricostruendo le tappe istituzionali di un caso destinato ad approdare in piazza con un sit-in di protesta convocato per il 1° dicembre in piazza Italia.

«Conosco bene la vertenza sulla Polizia Locale perché l’ho seguita sin da febbraio, quando ero presidente della commissione Bilancio e Personale – ha esordito Quartuccio -. Ho convocato per tre volte sia i sindacati sia il comandante, ma il dirigente non si è mai presentato in commissione consiliare: in alcune occasioni ha inviato delle mail per rappresentare impedimenti di carattere istituzionale, ma di fatto non lo abbiamo mai ascoltato su quanto sostengono le organizzazioni sindacali».

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Il dossier dei sindacati: disservizi, turni e diritti negati

Nel suo intervento, il consigliere ha elencato le problematiche denunciate a più riprese dalle sigle sindacali e messe nero su bianco nei comunicati delle ultime settimane:

«È doveroso che i cittadini sappiano che all’interno del Comando esiste una situazione davvero molto complessa, che riguarda sia la componente amministrativa sia quella dirigenziale. I sindacati lamentano disservizi gestionali, un’organizzazione precaria degli uffici e dei servizi, problematiche legate alla salute, diritti negati al personale dipendente e cambi turno improvvisi. Insomma, c’è un clima veramente tossico».

Quartuccio ha ricordato inoltre come la questione sia già approdata anche in commissione Controllo e Garanzia, dove – a fronte dell’ennesima assenza del comandante, giustificatasi via mail – la CGIL ha depositato un documento dettagliato:

«La CGIL ha trasmesso alla commissione un corposo file di 70 pagine relativo a tutta la vicenda della Polizia Locale, per la quale i lavoratori si battono da tantissimi anni».

«Nessun colore politico sui diritti dei lavoratori»

Rivendicando coerenza rispetto al proprio operato anche durante la precedente consiliatura, Quartuccio ha respinto ogni lettura strumentale della vicenda:

«Prima delle elezioni ho avuto persino un battibecco pubblico con l’allora sindaco facente funzioni Mimmo Battaglia su questa vertenza. Essendo io stesso un dipendente pubblico, quando ritengo che vengano negati dei diritti alle persone e ai lavoratori, per me non esiste colore politico. Questa battaglia l’ho iniziata da centrosinistra contro la mia stessa parte politica e non ho alcuna intenzione di mollarla».

Senza risparmiare critiche alla gestione passata («I sindacati non si sono visti adeguatamente rappresentati né dal precedente direttore generale né dalla passata amministrazione, che non ha affrontato adeguatamente il tema»), il consigliere ha però chiamato in causa direttamente l’attuale primo cittadino:

«Ho già avvisato il sindaco Cannizzaro in consiglio comunale: all’interno della Polizia Locale non è tutto oro quel che luccica. Lui mi ha risposto che ci saremmo dovuti occupare di tinteggiare le pareti del Comando, ma il problema è ben altro e lui la soluzione la conosce».

L’appello finale: «Immaginate lavorare ogni mattina in questo clima»

Alla vigilia della mobilitazione annunciata dai sindacati, l’affondo del consigliere si è concentrato sul disagio vissuto quotidianamente dagli operatori:

«Ma secondo voi è normale che un corpo di Polizia Locale arrivi a organizzare un sit-in di protesta davanti a Palazzo San Giorgio? Se le organizzazioni sindacali sono arrivate a questo punto, vuol dire che queste persone sono al limite della sopportazione. Immaginate con quale predisposizione mentale si vada a lavorare la mattina sapendo di operare in un clima simile per fatti documentati».

Da qui la richiesta finale rivolta alla giunta Cannizzaro: