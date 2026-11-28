La sottoscrizione pubblica promossa dalla Pro Loco e dal Comune ha coinvolto anche i cittadini emigrati all'estero. Lavori già avviati, la speranza è di rivedere il monumento al suo posto entro Natale

Un simbolo della memoria collettiva, un punto di riferimento per intere generazioni e una comunità determinata a riportarlo nella sua storica collocazione. A San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, si è conclusa con successo la raccolta fondi per la ricollocazione della Vittoria Alata, il monumento affettuosamente chiamato «l’Angelo» dai cittadini.

Sono 26.433 euro le somme raccolte attraverso la sottoscrizione pubblica promossa dalla Pro Loco e dall’Amministrazione comunale. Un risultato reso possibile dalla partecipazione dei sangiovannesi residenti in città, ma anche di quanti, negli anni, si sono trasferiti in altre regioni d’Italia o all’estero.

San Giovanni in Fiore, una comunità unita per il ritorno dell’Angelo

Lo spostamento della statua aveva alimentato, tra i cittadini, il desiderio di recuperare uno dei luoghi simbolo della città. Per generazioni, infatti, il monumento ha rappresentato un punto di incontro e di riferimento per la popolazione.

Da qui la decisione della Pro Loco e del Comune di San Giovanni in Fiore di avviare una sottoscrizione pubblica, coinvolgendo direttamente la cittadinanza nel finanziamento di un’opera di interesse collettivo.

La risposta è arrivata anche da chi vive a migliaia di chilometri di distanza. Un segnale del legame con la propria terra d’origine e un esempio concreto di cittadinanza attiva.

Raccolta fondi, oltre 25 mila euro versati al Comune

La Pro Loco ha reso pubblico il rendiconto dell’iniziativa, fornendo nel dettaglio le cifre relative alle donazioni ricevute e alle spese sostenute.

Dei 26.433 euro complessivamente raccolti, 20.373 euro sono arrivati attraverso la piattaforma GoFundMe, mentre altri 6.060 euro sono stati donati tramite bonifici bancari.

Al netto delle commissioni, pari a 702,93 euro, sono stati trasferiti alla Tesoreria comunale 25.730,07 euro, con vincolo di destinazione alla ricollocazione della Vittoria Alata.

Due versamenti da 12.500 euro ciascuno sono stati effettuati il 28 ottobre, mentre il saldo finale di 730,07 euro è stato trasferito il 24 novembre. Al 25 novembre 2026, il conto corrente dedicato alla raccolta fondi risultava azzerato.

La Pro Loco ha inoltre messo a disposizione di chiunque volesse verificare i dati pubblicati la relativa documentazione contabile, consultabile previo appuntamento e nel rispetto della riservatezza dei donatori.

Lavori già avviati, la speranza di rivedere l’Angelo entro Natale

L’intervento per la ricollocazione del monumento è già iniziato e l’area interessata dai lavori è stata transennata. La comunità attende ora il completamento dell’opera, nonostante la delicata fase istituzionale che il Comune sta attraversando, in attesa della nomina del commissario prefettizio.

L’auspicio è che la Vittoria Alata possa tornare nella sua storica collocazione entro le festività natalizie.

Il Natale rappresenta, infatti, un momento particolarmente significativo per San Giovanni in Fiore, quando molti cittadini che vivono lontano fanno ritorno nella città d’origine. Ad accoglierli potrebbe esserci proprio quel monumento alla cui ricollocazione hanno contribuito anche attraverso le loro donazioni.

Nessuna data ufficiale di conclusione dei lavori è stata ancora indicata dalla Pro Loco, ma la speranza dei cittadini è racchiusa nello slogan scelto per accompagnare l’iniziativa: «A Natale, ci vediamo all’Angelo!».

Il ritorno della Vittoria Alata rappresenterebbe così non soltanto il recupero di un monumento storico, ma anche il risultato di un impegno condiviso da un’intera comunità, dentro e fuori i confini della Calabria.