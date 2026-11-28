Ci sono tombe sulle quali da tempo nessuno depone un fiore. Nomi incisi sulla pietra che nessuno pronuncia più, storie di uomini e donne che il trascorrere degli anni ha lentamente consegnato al silenzio. È proprio da qui, da uno dei luoghi più silenziosi di Reggio Calabria, che partirà il cammino di una nuova generazione di Portatori della Vara.

L’Associazione Portatori della Vara della Madonna della Consolazione ha istituito il Consiglio dei Giovani, scegliendo di affidare alle nuove generazioni un ruolo sempre più significativo all’interno di una delle realtà più rappresentative dell’identità religiosa e popolare reggina.

Una scelta che guarda al futuro, ma che affonda le proprie radici nel significato più profondo della devozione mariana.

Essere portatori anche lontano dalla Vara

Non soltanto la spalla sotto la Vara, la fatica della processione, l’emozione della discesa dall’Eremo e l’abbraccio di migliaia di fedeli. Essere portatori significa anche saper tradurre quella devozione in gesti quotidiani, lontano dalla folla e dai riflettori.

L’idea, come spiega Gaetano Surace, presidente dell’Associazione, «nasce per responsabilizzare sempre più quanti, giovanissimi, abbracciano la chiamata ad esser Portatori e discepoli di Maria e Gesù».

Già nel corso del primo incontro, il Consiglio dei Giovani ha manifestato la volontà di promuovere un’iniziativa che dimostri concretamente il desiderio di essere vicini agli altri, seguendo l’esempio della Madonna della Consolazione.

Tra le tombe dimenticate di Condera

La scelta della prima iniziativa custodisce un significato particolare. Novembre, mese in cui è nato il Consiglio dei Giovani, è tradizionalmente dedicato alla commemorazione dei defunti. Da qui la proposta del presidente Surace: recarsi al cimitero di Condera, facendo visita alle tombe abbandonate.

«Consolare, secondo l’insegnamento di Maria, significa essere accanto ai vivi e pure ai morti, giacché, come evidenziato nel Catechismo della Chiesa Cattolica, siamo chiamati ad onorare la memoria dei defunti».

Un gesto semplice, ma dal forte valore umano. Restituire un momento di attenzione a chi non riceve più visite, custodire il ricordo di persone di cui forse non si conoscerà mai la storia. Perché anche una preghiera rivolta a uno sconosciuto può diventare un modo per contrastare l’indifferenza e l’oblio.

Giovani e anziani, insieme nel nome di Maria

L’appuntamento è fissato per domenica 29 novembre, alle ore 8, davanti al cancello del camposanto di Condera. Una data non casuale, che coincide con la prima domenica d’Avvento e l’inizio del nuovo anno liturgico.

Ad accompagnare i ragazzi saranno tanti portatori anziani e fra’ Pietro Ammendola, guardiano dell’Eremo, che guiderà la preghiera lungo i viali e tra le sepolture. Generazioni diverse cammineranno fianco a fianco, unite dalla stessa devozione. Un ideale passaggio di testimone tra chi da anni porta sulle proprie spalle il simbolo religioso più caro ai reggini e chi ha scelto di raccoglierne l’eredità.

Questa volta non ci sarà la Vara sulle spalle, né una città intera ad attendere il passaggio della Madonna. Ci saranno il silenzio del camposanto, la preghiera e la volontà di non lasciare nessuno nell’oblio.

È da qui che inizierà il cammino dei giovani portatori. Un cammino racchiuso nelle parole con cui il presidente Surace ha annunciato l’iniziativa: «Con Maria e con i soli».