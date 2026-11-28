Il conducente aveva un tasso alcolemico di 3,62 g/l, oltre sette volte il limite consentito. Patente ritirata e denuncia da parte della Polizia Locale

Un tasso alcolemico oltre sette volte superiore al limite consentito dalla legge, l’assunzione di cocaina e una corsa terminata contro un ostacolo fisso dopo aver danneggiato gravemente tre auto in sosta.

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi il rocambolesco incidente stradale verificatosi nella notte tra sabato e domenica scorsi nella zona di Pentimele, a Reggio Calabria.

Protagonista della vicenda un 34enne di nazionalità moldava, residente in città, nei confronti del quale sono scattati il ritiro della patente e la denuncia all’autorità giudiziaria.

Perde il controllo dell’auto e danneggia tre veicoli

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale di Reggio Calabria, l’uomo avrebbe perso autonomamente il controllo del veicolo, finendo contro tre automobili parcheggiate e provocando ingenti danni. La corsa si è conclusa con l’impatto contro un ostacolo fisso.

Sin dai primi momenti, le pattuglie intervenute sul posto avevano sospettato che il conducente potesse trovarsi in uno stato di intossicazione da alcol. I risultati degli accertamenti sanitari hanno restituito un quadro ancora più grave.

Alcol e cocaina: tasso alcolemico oltre sette volte il limite

Gli esami tossicologici effettuati presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria hanno infatti evidenziato un tasso alcolemico pari a 3,62 grammi per litro, oltre sette volte il limite ordinario previsto dalla legge e, secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, prossimo alla soglia del coma etilico.

Non solo alcol. Gli accertamenti hanno rilevato anche uno stato di intossicazione da sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina.

Per il conducente è stata formulata una prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni.

Patente ritirata e denuncia

Secondo la Polizia Locale, soltanto il caso e l’ora tarda hanno evitato che l’incidente potesse provocare gravi lesioni ad altre persone.

Completata la ricostruzione della dinamica del sinistro, gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente di guida e alla denuncia del 34enne all’autorità giudiziaria per aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza e di intossicazione da sostanze stupefacenti.

L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Una condotta che mette in pericolo non soltanto chi si trova al volante, ma anche automobilisti e pedoni. Questa volta a farne le spese sono state tre auto parcheggiate, ma il bilancio avrebbe potuto essere ben più drammatico.