La società della Puliservice comunica l’addio di Azzarà e annuncia il nuovo allenatore.

Il comunicato

“Mister Luciano Azzarà per sua volontà ha interrotto il percorso con la nostra progettualità, noi lo ringraziamo pubblicamente per la sua professionalità e per l’impegno profuso.

Andrea Neri è il nuovo capo allenatore. Significativi i suoi trascorsi in panchina, tutti in ambito femminile, tra la B1 di Palmi, la B2 a Torretta, Paola e San Lucido sempre in B, Villa San Giovanni e Polistena.

Comunichiamo,inoltre che Mirko Munafò, in panchina da capo allenatore nell’ultima sfida, rimarrà come parte importantissima dello staff tecnico, così come il preparatore Francesco Minniti. L’esordio per Mister Neri è programmato per domani sabato 28 novembre alle ore 18.30 al Boccioni, campo inedito programmato a causa dell’indisponibilità del Palacalafiore, nel derby dello stretto contro Messina Volley”.