"È un campionato, più equilibrato rispetto allo scorso anno e a quello precedente"

La Dierre Basketball continua il suo percorso in questa stagione di Serie C Unico Calabria-Calabria, e a fare il punto della situazione è Gianpiero Corlito, consigliere della società reggina. Corlito ha analizzato l’annata in corso, il cammino della squadra e la prossima sfida contro Ribera, senza nascondere ambizioni e consapevolezza dei limiti attuali del gruppo.

«Stiamo vivendo un’annata nuova, avendo fatto otto innesti di squadra nuova, ed è tutto da scoprire – esordisce Corlito -. La squadra ancora non è stata ben definita: abbiamo dieci bravi ragazzi, ma la squadra è un’altra cosa e si sta piano piano costruendo. L’obiettivo è quello di cercare di vincere più partite possibili per poi arrivare magari ai play-off in una bella posizione e dire anche noi la nostra, visto che il campionato è molto equilibrato».

La sfida a Ribera e il trasferimento al Pianeta Viola

«Sicuramente una bella sfida. Poi c’è l’ex Epifani, che sono sicuro ci tiene e darà il massimo. I ragazzi in settimana si sono allenati forte, il coach l’ha preparata come fa tutte le altre volte. Non sarà semplice: loro sono una squadra più compatta e in questo momento forse girano anche meglio, quindi è tutto da scoprire».

La Dierre ha cambiato casa quest’anno, trasferendosi al Pianeta Viola:

«Ci stiamo trovando bene: è un ambiente più piccolo, quindi più adatto alle nostre società minori. L’affluenza di pubblico si sente di più rispetto al Pentimele, dove era veramente troppo grande e i ragazzi sentivano di giocare ogni partita fuori casa. Qui invece è molto più familiare», spiega Corlito.

Il campionato e le ambizioni della Dierre

«È un bel campionato, più equilibrato rispetto allo scorso anno e a quello precedente. Abbiamo quattro o cinque realtà che bene o male si confrontano sullo stesso livello: Cefalù, Ribera, Castanea, noi, Alfa, poi potrebbe esserci qualche entry level che potrebbe dare fastidio. È un campionato in cui ogni partita, ogni domenica o ogni sabato, può decidere la formazione della classifica.

Dove può arrivare questa Dierre? Non lo so, non lo so. Possiamo arrivare lontano, come ho detto all’inizio: nel momento in cui diventiamo squadra, probabilmente potremmo essere una squadra pericolosa. Al momento ancora non lo siamo».

La Dierre Basketball continua quindi il suo lavoro di costruzione, con l’obiettivo di crescere partita dopo partita e ritagliarsi un ruolo da protagonista in un campionato sempre più incerto. Il big match contro Ribera sarà un banco di prova importante per capire i reali progressi della squadra.