Eriel Pizetta: ‘Contro l’Eur Roma serve continuità per 40 minuti. Dobbiamo risalire la classifica’
"Ci stiamo concentrando sul nostro gioco, siamo un'ottima squadra"
28 Novembre 2026 - 09:02 | Comunicato
Il calcettista della Cadi Antincendi Futura, Eriel Pizetta analizza la sconfitta con il Real Fabbrica, traccia il bilancio del cammino stagionale e presenta la prossima sfida
Un’impressione sull’ultima gara disputata con il Real Fabbrica?
«Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo sviluppato un gioco veramente interessante. Siamo andati nello spogliatoio con il vantaggio nelle marcature, però purtroppo il secondo tempo abbiamo smesso di giocare, abbiamo perso un po’ il tempo della pressione e la squadra avversaria è stata più brava: hanno concretizzato le occasioni che hanno avuto da gol e purtroppo non siamo riusciti a portare i punti a casa».
Il bilancio del cammino stagionale
«Un cammino tosto, è difficile. Allora, abbiamo lavorato fin dall’inizio della preparazione, credo che abbiamo svolto un buon lavoro, però non abbiamo raccolto i punti necessari. Il gruppo non si è mai fatto mancare, siamo stati sempre lì sul pezzo, però all’inizio della stagione abbiamo pagato un po’, ci ha penalizzato perché a livello di punti ci troviamo in una situazione non bellissima. Siamo nella parte bassa della classifica. C’è molto lavoro dietro, però dobbiamo ancora migliorare perché ci vogliono punti, vogliamo scavalcare questa classifica e ritornare nella parte alta della classifica».
La sfida contro l’Eur Roma
«Ci stiamo preparando molto bene. Affrontiamo una buona squadra che sta lì vicino a noi, lottando anche punto su punto nel campionato. Ci stiamo concentrando sul nostro gioco perché credo che quando riusciamo a giocare quello che ci propone il mister dentro le nostre caratteristiche, siamo un’ottima squadra. E quindi quello dobbiamo mantenere per l’arco dei 40 minuti, perché come è successo nelle partite scorse, se facciamo un tempo e un tempo no, alla fine paghiamo. Quindi ci concentriamo su quello che dobbiamo fare».
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