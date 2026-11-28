Il calcettista della Cadi Antincendi Futura, Eriel Pizetta analizza la sconfitta con il Real Fabbrica, traccia il bilancio del cammino stagionale e presenta la prossima sfida

Un’impressione sull’ultima gara disputata con il Real Fabbrica?

«Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo sviluppato un gioco veramente interessante. Siamo andati nello spogliatoio con il vantaggio nelle marcature, però purtroppo il secondo tempo abbiamo smesso di giocare, abbiamo perso un po’ il tempo della pressione e la squadra avversaria è stata più brava: hanno concretizzato le occasioni che hanno avuto da gol e purtroppo non siamo riusciti a portare i punti a casa».

Il bilancio del cammino stagionale

«Un cammino tosto, è difficile. Allora, abbiamo lavorato fin dall’inizio della preparazione, credo che abbiamo svolto un buon lavoro, però non abbiamo raccolto i punti necessari. Il gruppo non si è mai fatto mancare, siamo stati sempre lì sul pezzo, però all’inizio della stagione abbiamo pagato un po’, ci ha penalizzato perché a livello di punti ci troviamo in una situazione non bellissima. Siamo nella parte bassa della classifica. C’è molto lavoro dietro, però dobbiamo ancora migliorare perché ci vogliono punti, vogliamo scavalcare questa classifica e ritornare nella parte alta della classifica».

La sfida contro l’Eur Roma