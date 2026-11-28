Basket, Myenergy: risoluzione contrattuale con Love. Il comunicato della società
Il saluto al giocatore da parte del club neroarancio
28 Novembre 2026 - 09:16 | Comunicato
La Myenergy Reggio Calabria comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Daniel Love per la risoluzione del contratto che lo legava alla società neroarancio.
Il Club ringrazia Daniel per l’impegno, la professionalità e il contributo offerto nel corso della sua esperienza a Reggio Calabria, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva e personale.
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