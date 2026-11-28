“L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore centrale Arturo Ordóñez.

Nato a Salou, in Spagna, il 22 maggio 1997, Ordóñez è cresciuto nel settore giovanile del Gimnàstic de Tarragona e ha mosso i primi passi tra i senior con la Pobla de Mafumet, vestendo anche la maglia del Castelldefels. Nel 2019 il trasferimento negli Stati Uniti, dove ha disputato tre stagioni con la University of Pittsburgh nel campionato universitario NCAA prima di essere scelto dagli Houston Dynamo al Draft MLS 2022. Da professionista ha costruito la sua carriera nella USL Championship, la seconda serie del calcio statunitense, con Pittsburgh Riverhounds, Louisville City, Lexington SC e Hartford Athletic. Nel 2023 è stato eletto miglior difensore del campionato (Defender of the Year) nella stagione in cui i Riverhounds hanno vinto il Players’ Shield, e per due volte è stato inserito nella formazione ideale della USL Championship.

Destro di piede, alto un metro e novanta, porta in rossoblù struttura fisica e l’esperienza di oltre cento presenze tra i professionisti americani. Per valore di mercato è il calciatore più quotato dell’intero girone I di Serie D, un dato che rende bene lo spessore del giocatore.

Un rinforzo da top player per la categoria, fortemente voluto dall’amministratore unico Cosimo Vullo, che ha condotto personalmente la trattativa assieme al consulente di mercato Leo Secondi”.