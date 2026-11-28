"Una mancata presa di posizione del Comune di Scilla sarebbe un'occasione persa e un segnale gravissimo nei confronti di una comunità che si sta mobilitando". La nota dei consiglieri azzurri

Mentre Edison traccia il cronoprogramma dell’impianto sperimentale di accumulo a pompaggio marino previsto a Favazzina e viene pubblicato un nuovo avviso al pubblico, il territorio della Costa Viola non può permettersi silenzi né attese.

«Insieme a cittadini, comitati e associazioni stiamo conducendo da mesi una battaglia seria e documentata, fondata su studi tecnico-scientifici che dimostrano come l’opera sia inutile per il territorio, deturpante per il paesaggio e dannosa per l’ambiente e la biodiversità marina e terrestre. A ciò si aggiungono le interferenze con la rete viaria e ferroviaria e con la grande opera del Ponte sullo Stretto, oltre ai gravi disagi e ai rischi per la salute che i residenti subirebbero durante gli anni di cantiere» dichiarano in una stampa i consiglieri di opposizione Carmen Santagati e Giuseppe Mangeruca.

«Il Gruppo consiliare di Forza Italia, che sin dal primo momento ha sostenuto e promosso il comitato per la difesa di Favazzina, ritiene che su una questione di questa portata l’Amministrazione comunale non possa restare spettatrice. Il Comune è l’ente più vicino ai cittadini e ha il dovere istituzionale di tutelarne la salute, il paesaggio e il futuro», continuano i consiglieri.

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«Per questo chiediamo formalmente al Sindaco e all’intera Amministrazione comunale in carica di:

sostenere concretamente cittadini, comitati e associazioni nella loro azione contro la realizzazione della centrale;

depositare entro il 9 dicembre 2026 le controdeduzioni previste dalla procedura, a nome del Comune di Scilla;

le previste dalla procedura, a nome del Comune di Scilla; in alternativa, manifestare immediatamente la disponibilità a sottoscrivere congiuntamente a comitati, associazioni e cittadini le controdeduzioni già in corso di redazione, così da dare all’opposizione del territorio la forza e l’autorevolezza di una voce istituzionale unitaria.

Il tempo stringe: la scadenza del 9 dicembre non consente rinvii. Una mancata presa di posizione del Comune sarebbe un’occasione persa e un segnale gravissimo nei confronti di una comunità che si sta mobilitando con competenza e senso civico» afferma la capogruppo Santagati.

«Chiediamo inoltre al Sindaco un riscontro pubblico a questa richiesta e la convocazione di un incontro immediato aperto a tutti i soggetti interessati – comitati, associazioni, cittadini, gruppi consiliari ed esperti che hanno curato gli studi tecnici – per condividere una strategia comune a difesa di Favazzina e dell’intera Costa Viola.