Anche il presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, avv. Federico Milia, ha preso parte alla 43ª Assemblea nazionale dell’ANCI, svoltasi a Verona dal 25 al 27 novembre, importante occasione di confronto tra amministratori locali, rappresentanti del Governo e delle istituzioni sulle principali sfide che interessano il futuro dei Comuni italiani.

Nell’ambito dei numerosi panel che hanno visto protagonista del dibattito l’Amministrazione di Reggio Calabria e il Sindaco Francesco Cannizzaro, il presidente Milia è intervenuto ai lavori della Conferenza nazionale ANCI dei presidenti dei Consigli comunali, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Giulio Tantillo, presidente del Consiglio comunale di Palermo e coordinatore nazionale della Conferenza, Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina di Roma, e Stefano Vallani, presidente del Consiglio comunale di Verona.

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Al centro del confronto, la revisione del Testo unico degli enti locali (TUEL), il rafforzamento delle prerogative dei Consigli comunali e la valorizzazione del ruolo delle assemblee elettive.

«Reggio Calabria è pronta a fare la propria parte – ha dichiarato il presidente Milia – mettendo a disposizione dell’ANCI il contributo istituzionale e le competenze dell’intera struttura amministrativa comunale, per partecipare attivamente al percorso di elaborazione delle riforme nazionali degli enti locali. Riteniamo fondamentale che le esperienze e le esigenze dei territori trovino adeguata rappresentanza nei processi di riforma legislativa».

«Occorre rafforzare il ruolo dei Consigli comunali, quali espressione diretta della rappresentanza democratica dei cittadini, dotando gli enti locali di strumenti normativi più moderni, efficaci e rispondenti alle reali necessità delle comunità. In questa direzione, garantiamo sin da subito la nostra piena disponibilità a collaborare con l’ANCI nazionale e con i presidenti dei Consigli comunali delle altre città italiane».

La partecipazione ai lavori dell’Assemblea di Verona ha rappresentato un’ulteriore opportunità per rafforzare il dialogo istituzionale tra Reggio Calabria e le altre realtà del Paese, favorendo il confronto e contribuendo alla crescita amministrativa, nell’ottica di un percorso condiviso di riforma e modernizzazione del sistema delle autonomie locali.