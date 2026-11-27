Intervenendo a Verona, nella giornata conclusiva della 43esima Assemblea Anci, il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha respinto la contrapposizione tra visione “securitaria” e approccio sociale. Il Paese si divide ideologicamente sulla sicurezza, ha detto, e questa è «una grande sciocchezza» che i sindaci devono evitare, perché «la sicurezza non ha nessun colore politico e non ha nessuna ideologia». A garantirla devono pensare i sindaci per la parte che compete loro e il legislatore per la sua. Cannizzaro ha descritto la sua come una realtà con una microcriminalità molto bassa, dove una donna può camminare tranquillamente da sola durante la notte con tanto di borsa aperta e un turista può visitare la città senza paura di indossare oggetti di valore. Ha però ricordato che, al contempo, la ‘ndrangheta continua a fare affari in maniera silente, nonostante gli enormi sforzi di forze dell’ordine e magistratura.

Sicurezza a 360 gradi e mobilità

Per candidarsi a punto di riferimento turistico e culturale, ha spiegato, Reggio deve garantire una sicurezza a 360 gradi, che cammina di pari passo con la mobilità.

Il sindaco ha detto di voler essere ricordato per le strade asfaltate e non per le buche tappate. Una strada sistemata è più fruibile e veloce, ma proprio per questo bisogna poter rallentare i veicoli, magari con gli autovelox, e spesso mancano le risorse per installarli:

«i sindaci fanno i conti anche con questo. Una coperta corta».

Sul trasporto pubblico, che a Reggio ha un’adesione sicuramente da rivedere, Cannizzaro ha ricordato di essere stato il primo in Italia, durante la crisi del caro carburante, a offrire una settimana di gratuità ai cittadini. L’iniziativa ha portato circa 6mila utenti in più rispetto agli abbonati precedenti. Decongestionare i centri urbani, ha sostenuto, significa anche più sicurezza, perché più congestione c’è, meno sicurezza si trova.

Decoro, periferie e competenze dei comuni

Per Cannizzaro la sicurezza è anche decoro urbano, illuminazione, attenzione alle periferie più isolate e lontane dai riflettori, dove si delinque di più o si conferiscono rifiuti in modo abusivo. Per questo il Comune sta riorganizzando la raccolta e monitorando i cittadini che non rispettano le regole. Servono poi presìdi davanti alle scuole, luoghi di legalità e socialità, e luoghi di aggregazione, anche per integrare la popolazione straniera in una città turistica.

Ha chiesto più risorse e personale per le polizie locali, ricordando che «i soldi non bastano mai», ma ha precisato che la sicurezza non si garantisce solo con videosorveglianza e presenza fisica delle forze dell’ordine, a cui ha rivolto un ringraziamento. Il sindaco, ha aggiunto, deve poter agire direttamente perché conosce il bisogno del territorio, e per questo servono più competenze ai comuni.