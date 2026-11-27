Dalle 8:30 alle 18:00 l'Open Day d'Ateneo 2026 alla Mediterranea: confronto con docenti e tutor, sfide tecnologiche e festa finale con l'Albero di Natale

Lunedì 30 novembre, dalle ore 8:30 alle 18:00, l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria apre le porte della Cittadella Universitaria (Via dell’Università n.25) per l’Open Day d’Ateneo 2026. L’evento, intitolato “Mediterranea in tour, destinazione futuro”, è pensato per accompagnare studenti, famiglie e futuri iscritti alla scoperta dell’offerta formativa e della vita accademica reggina.

Più che una tradizionale giornata informativa, l’iniziativa propone un percorso dinamico in cui orientamento, innovazione e sport si intrecciano. I partecipanti avranno modo di confrontarsi direttamente con docenti e tutor, esplorare i dipartimenti e prendere parte attiva a numerose attività pratiche e sfide:

Sfide e innovazione: la seconda edizione delle OrSIadi e l’hackathon DEAS – The DFIR Chronicles.

Laboratori dal vivo: visite guidate e dimostrazioni pratiche nei laboratori di Biotecnologie e Tecnologie Alimentari.

Orientamento al lavoro e talenti: workshop per la creazione del primo CV con esperti del settore e l’attività di valorizzazione personale “Il Tuo Eroe Sei Tu!”.

Sport e ospiti: le gare della UniSchool Cup e l’incontro con il creator e TikToker Vittorio Pettinato.

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La giornata si concluderà alle ore 17:30 con un momento di festa aperto a tutta la comunità: la cerimonia di premiazione della UniSchool Cup accompagnata dalla tradizionale accensione dell’Albero di Natale della Mediterranea.