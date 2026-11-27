Iniziativa promossa dal Club A.R.E.M.E.S. Le opere di Mimma Caridi e la performance teatrale di Irene Polimeni per raccontare il valore della libertà, del rispetto e della dignità delle donne

Quindici auto d’epoca, tutte rigorosamente rosse. Abiti realizzati con materiali di recupero, opere pittoriche e una lettura teatrale capace di riportare alla memoria una delle pagine più dolorose della cronaca italiana.

Linguaggi differenti, uniti da un unico messaggio: dire no alla violenza sulle donne.

È quanto ha raccontato «Passione in rosso – Libertà senza paura. Un viaggio tra arte e motori», l’iniziativa promossa dal Club A.R.E.M.E.S. (Associazione Reggina Mezzi Storici), che mercoledì 25 novembre ha animato la Galleria di Palazzo San Giorgio, nel cuore di Reggio Calabria.

La manifestazione, realizzata con il patrocinio del Comune, si è inserita nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Palazzo San Giorgio, quando la passione per i motori incontra l’impegno sociale

Per un pomeriggio, la passione per le auto storiche ha incontrato il mondo dell’arte e del teatro, trasformando la Galleria di Palazzo San Giorgio in uno spazio di riflessione e sensibilizzazione.

Il rosso ha rappresentato il filo conduttore dell’intera manifestazione. Un colore che richiama la passione e l’amore, ma che è diventato anche uno dei simboli della lotta contro la violenza di genere.

Accanto alle quindici vetture d’epoca, le creazioni dell’artista reggina Mimma Caridi e la performance dell’attrice e operatrice teatrale Irene Polimeni hanno offerto al pubblico differenti chiavi di lettura di un tema che continua a interrogare la società.

Irene Polimeni e il racconto di Donatella Colasanti

Particolarmente significativo il contributo teatrale di Irene Polimeni, che ha scelto di dedicare la propria lettura scenica alla storia di Donatella Colasanti, sopravvissuta al massacro del Circeo.

Una scelta nata anche dal legame simbolico con le automobili protagoniste dell’esposizione, attraverso una ricerca sulla testimonianza della donna e sul ruolo che il teatro ha avuto nel suo racconto.

“Personalmente mi sono occupata della parte teatrale, portando una lettura scenica, una ricerca che ho fatto su Donatella Colasanti”, ha spiegato Polimeni ai microfoni di CityNow.

Il teatro come strumento di espressione, consapevolezza e crescita personale. Un linguaggio attraverso il quale affrontare anche le ferite più profonde.

“Mi occupo di teatro sociale, teatro per il benessere e cerco sempre di utilizzarlo a favore dell’espressività, dell’emotività e della crescita personale”.

Una performance durata circa venti minuti, che ha trovato nel silenzio del pubblico una delle forme più significative di partecipazione.

“È stato un momento molto partecipato, accolto con molta attenzione, con molto silenzio, ascolto e rispetto”, ha sottolineato l’attrice.

Da Donatella Colasanti a Sara Campanella, il diritto di essere libere

A distanza di decenni dal massacro del Circeo, la cronaca continua a raccontare storie di donne vittime di violenza.

Tra queste quella di Sara Campanella, studentessa universitaria di 22 anni, originaria di Misilmeri, in provincia di Palermo, uccisa a coltellate a Messina il 31 marzo 2025 da un collega universitario.

“Mi amo troppo per stare con chiunque”. Una frase presente sul suo profilo social, diventata dopo la sua morte un simbolo di libertà e autodeterminazione femminile.

Parole che racchiudono anche il senso della manifestazione ospitata a Palazzo San Giorgio: il diritto di ogni donna di scegliere, di dire no, di interrompere una relazione o di non iniziarla affatto, senza che questo possa rappresentare una minaccia per la propria vita.

Mimma Caridi, l’arte come strumento di rinascita

Cravatte, tela di iuta e stoffe recuperate. Materiali apparentemente destinati a perdere il proprio valore che, attraverso la creatività, acquistano una nuova vita.

È il percorso artistico di Mimma Caridi, che ha portato nella Galleria di Palazzo San Giorgio alcune delle sue creazioni, raccontando anche una storia personale fatta di sogni coltivati a lungo e realizzati in età matura.

“Da pensionata mi sono iscritta all’Accademia delle Belle Arti e ho frequentato i corsi di pittura e di scultura. La mia ricerca è stata fatta sul materiale di riciclo, partendo da vestiti fatti con le cravatte, per poi utilizzare la tela di iuta e anche le stoffe”.

La violenza sulle donne è un tema particolarmente caro all’artista reggina, protagonista anche di un’altra esposizione al Museo della Memoria di Piale.

Tra le opere presentate a Palazzo San Giorgio anche un ritratto di Frida Kahlo, figura scelta per raccontare la capacità dell’arte di accompagnare l’essere umano attraverso la sofferenza.

“Il messaggio che io mando è che l’arte, come tutte le arti, il teatro e la musica, aiuta ad andare avanti, a superare ostacoli e dolori”.

Un sogno realizzato dopo la pensione

Nelle parole di Mimma Caridi emerge anche una riflessione sulla libertà delle donne di inseguire le proprie aspirazioni, indipendentemente dall’età e dalle circostanze della vita.

Storie lontane nel tempo, ma che richiamano la stessa necessità: costruire una cultura del rispetto nella quale l’amore non venga mai confuso con il possesso e la libertà non debba essere conquistata a costo della paura.

“Da piccolina volevo fare la maestra di disegno. Non mi è stato possibile perché la vita mi ha portato altrove, però è un sogno che ho realizzato, e l’ho realizzato da pensionata”.

Una testimonianza che si lega al significato più ampio della manifestazione: il diritto di ogni donna di scegliere il proprio percorso, esprimere la propria personalità e coltivare le proprie passioni.

Non soltanto il 25 novembre: la cultura del rispetto

Con Passione in rosso, il Club A.R.E.M.E.S. ha scelto di mettere il patrimonio motoristico al servizio di una causa sociale, coinvolgendo il mondo della cultura e dell’arte.

Perché contrastare la violenza sulle donne significa anche creare occasioni di confronto, educare al rispetto, mantenere viva la memoria e costruire una maggiore consapevolezza collettiva.

Le auto d’epoca, i dipinti, gli abiti e le parole del teatro hanno raccontato, ciascuno attraverso il proprio linguaggio, lo stesso desiderio: quello di una società nella quale nessuna donna debba avere paura di essere libera.

Un messaggio che non può esaurirsi nella ricorrenza del 25 novembre, ma che deve trovare spazio nella quotidianità, nelle relazioni e nei comportamenti di ciascuno.