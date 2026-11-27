Il mondo del calcio piange la scomparsa di Juary Jorge dos Santos Filho, ex attaccante brasiliano morto all’età di 67 anni a Poços de Caldas, nello Stato di Minas Gerais. A dare notizia della sua scomparsa è stato il Santos, club al quale il calciatore ha legato buona parte della sua carriera.

Juary, dal Brasile alla Serie A

Cresciuto nel Santos, dove era arrivato a soli 14 anni, Juary ha collezionato con la formazione brasiliana 229 presenze e 101 reti, conquistando il campionato paulista nel 1978. Nella prima metà degli anni Ottanta ha giocato nel campionato italiano, indossando le maglie di Avellino, Inter, Ascoli e Cremonese.

Terminata l’esperienza in Italia, si trasferì al Porto, con cui raggiunse il punto più alto della sua carriera. Nel 1987 conquistò la Coppa dei Campioni, realizzando il gol decisivo nella finale vinta per 2-1 contro il Bayern Monaco.

Quella indimenticabile danza attorno alla bandierina

In Italia Juary ha lasciato un ricordo particolare, non soltanto per le sue qualità calcistiche, ma anche per il suo inconfondibile modo di festeggiare le reti. La danza attorno alla bandierina del calcio d’angolo dopo ogni gol era diventata il suo marchio di fabbrica. Un’esultanza entrata nell’immaginario collettivo degli appassionati di calcio degli anni Ottanta.