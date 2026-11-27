Dall’Aspromonte ai vertici della ristorazione italiana. Un nuovo importante riconoscimento arricchisce il percorso professionale di Nino Rossi, chef reggino che ha fatto del legame con la propria terra uno dei tratti distintivi della sua cucina.

Il suo Qafiz, a Santa Cristina d’Aspromonte, conquista i cinque Cappelli nella Guida d’Italia 2027 de L’Espresso, entrando a far parte del ristretto gruppo dei 27 ristoranti italiani insigniti del massimo riconoscimento.

Un risultato che premia il lavoro dello chef e della sua squadra, ma che porta ancora una volta il nome della Calabria e dell’Aspromonte sulla scena nazionale dell’alta gastronomia.

Qafiz tra i sette nuovi ingressi nell’élite della ristorazione italiana

La Guida d’Italia 2027 de L’Espresso è stata presentata il 25 novembre al Pirelli HangarBicocca di Milano, davanti a oltre 1.500 ospiti tra chef, produttori e operatori del settore.

L’edizione di quest’anno riunisce in un unico volume 300 ristoranti e 300 cantine, tornando alla denominazione storica della pubblicazione.

Sono sette i ristoranti che conquistano i cinque Cappelli rispetto alla precedente edizione. Accanto a Qafiz figurano nomi del calibro di Enrico Bartolini, Giancarlo Perbellini, Emanuele Scarello, Anthony Genovese, Michelangelo Mammoliti e la coppia formata da Floriano Pellegrino e Isabella Potì.

Il ristorante di Nino Rossi raggiunge il punteggio di 19,5 su 20, collocandosi nella fascia più alta della guida.

Nino Rossi, l’eccellenza reggina recentemente ospite di CityNow Stories

Non è soltanto la storia di un ristorante che conquista nuovi riconoscimenti. È anche quella di uno chef che ha scelto di costruire il proprio percorso professionale lontano dalle grandi metropoli, in un piccolo centro dell’entroterra reggino.

Recentemente ospite di CityNow Stories, Nino Rossi rappresenta una delle espressioni più significative della cucina contemporanea calabrese. Il suo progetto gastronomico trova nell’Aspromonte non semplicemente una cornice, ma una fonte di ispirazione e un elemento centrale della propria identità.

Una cucina capace di reinterpretare il territorio, le sue materie prime e le sue tradizioni attraverso un linguaggio contemporaneo, senza perdere il legame con le proprie radici.

Quando l’Aspromonte diventa una destinazione gastronomica

Il riconoscimento assume un significato particolare anche per il territorio. In una Calabria che cerca nuove occasioni di sviluppo e visibilità, la ristorazione di qualità può diventare uno strumento di promozione turistica, capace di accendere i riflettori anche sulle aree interne.

La storia di Qafiz dimostra come un piccolo comune dell’Aspromonte possa trovare spazio accanto a città come Milano, Roma e Verona nella geografia dell’alta cucina italiana.

Non necessariamente bisogna lasciare la propria terra per raggiungere grandi traguardi. A volte è proprio quella terra, con la sua storia, i suoi sapori e la sua identità, a fare la differenza.

E oggi, grazie a Nino Rossi, un altro pezzo di Calabria trova il suo posto ai vertici della gastronomia italiana.