Il primo posto in classifica e la voglia di credere di poter arrivare fino in fondo. In casa Vibonese non ha provocato scossoni particolari l’addio al Ds Maglia, visto che la società è rimasta attivissima sul mercato e, così come scrivono i colleghi di Gazzetta del Sud, è pronta ad annunciare due nuovi calciatori, ricodando che la finestra del mercato invernale si apre il prossimo 1 dicembre:

“La Vibonese accelera sul mercato e si prepara a piazzare un doppio colpo. Sono in dirittura d’arrivo le trattative per Mathieu Ellin Coquin e Gabriele Germinio, due innesti destinati ad alzare il tasso tecnico e di esperienza dell’organico a disposizione di Sasà Marra. Coquin, centrocampista offensivo francese classe 1997, ha appena risolto consensualmente il contratto con la Paganese, con cui ha totalizzato sette presenze e una rete in questa prima parte di stagione. Può agire da mezzala, trequartista o esterno offensivo, garantendo qualità, imprevedibilità e capacità d’inserimento.

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Per Germinio si tratterebbe di un ritorno. Il centrale difensivo crotonese, classe 1998, ha indossato la maglia rossoblù nella stagione 2024-2025, con 30 presenze e 2 reti. Attualmente alla Flaminia Civita Castellana, dopo l’esperienza al Francavilla.