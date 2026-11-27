«Le parole di Antonio Tajani sull’Alta Velocità, rilasciate in chiusura del convegno “Territorio e infrastrutture” alla Camera, sono una doccia gelata per la Calabria e una clamorosa smentita politica di Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro. Il segretario nazionale di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio e ministro del Governo Meloni, ha di fatto ammesso che Reggio Calabria non avrà un collegamento ferroviario ad Alta Velocità. La Calabria, dunque, torna a essere una periferia da sacrificare».

È quanto afferma Giuseppe Falcomatà, consigliere regionale del Pd, che in una nota stampa evidenzia anche una forte contraddizione:

«Tajani smentisce il Governatore e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, oltre al sindaco di Reggio e segretario regionale degli azzurri, Francesco Cannizzaro, che per anni hanno assicurato la realizzazione dell’Alta Velocità fino a Reggio Calabria. Siamo davanti a una clamorosa divergenza di linea oppure all’ennesima recita di un partito più impegnato a regolare i propri equilibri interni che a difendere gli interessi dei calabresi».

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L’appello a Occhiuto e Cannizzaro

«La Calabria – dice Falcomatà – non può continuare ad assistere al congresso permanente di Forza Italia. Occhiuto batta un colpo, se ne ha la forza, smentisca il suo segretario nazionale e dica ai cittadini se l’Alta Velocità arriverà davvero fino a Reggio Calabria. E Cannizzaro faccia altrettanto. Da sindaco di Reggio e coordinatore regionale di Forza Italia non può permettersi il lusso del silenzio. La città che amministra rischia di essere esclusa da una delle infrastrutture strategiche per il proprio futuro, penalizzata da quello stesso Governo col quale dice di poter intrattenere importanti e proficui rapporti».

«Se non intendono smentire Tajani – prosegue il consigliere regionale del Pd – Occhiuto e Cannizzaro dicano apertamente ai calabresi che condividono la sua posizione, rendendosi così complici di una scelta politica gravissima ai danni della Calabria. La Regione, intanto, trovi e metta in campo tutte le risorse necessarie per garantire l’Alta Velocità fino a Reggio».

Secondo Giuseppe Falcomatà, infatti:

«non possiamo abdicare a uno dei punti cardine dello sviluppo regionale, proprio mentre il centrodestra pretende di imporre il progetto scelerato e distruttivo dell’autonomia differenziata».