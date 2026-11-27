L’alta velocità al Sud non è ancora completa e Reggio Calabria non è raggiunta come lo sono Torino e Bolzano: lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto alle conclusioni del convegno «Territorio e infrastrutture – Tra visione, pianificazione e sicurezza», svoltosi giovedì 26 novembre nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, a Roma.

Il convegno, di cui è disponibile il programma, si è aperto alle 9.30 con il saluto del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Nel suo intervento Tajani ha insistito sulla necessità di una visione d’insieme: senza una visione del territorio, ha spiegato, si rischia di realizzare interventi disorganici senza raggiungere l’obiettivo, che per un Paese come l’Italia è far crescere l’economia e far stare meglio i cittadini. Il sistema dei trasporti, ha aggiunto, serve a spostare le persone per motivi di lavoro e a favorire il turismo.

Il ritardo sul trasporto ferroviario

Sul fronte ferroviario Tajani ha riconosciuto che il Paese ha lavorato molto sul trasporto su gomma e troppo poco su quello su rotaia:

«Non abbiamo lavorato sufficientemente sul trasporto ferroviario, adesso stiamo inseguendo i ritardi che ci sono stati, soprattutto nel Sud».

Poi il passaggio sull’alta velocità, con la citazione di Reggio Calabria:

«La rete dell’alta velocità al Sud è leggermente migliorata, c’è alta capacità ma non c’è alta velocità. Noi non arriviamo a Reggio Calabria come arriviamo a Bolzano o a Torino. Si sta facendo per Bari».

Sulla direttrice verso la Calabria è in costruzione la nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria: il primo intervento, il Lotto 1A Battipaglia-Romagnano, è in fase realizzativa, mentre è in corso la progettazione degli ulteriori lotti. Sul cantiere salernitano, dove a dicembre 2025 sono entrate in funzione tutte e quattro le talpe meccaniche previste, ad agosto 2026 è stato completato lo scavo della galleria Serra Lunga.

Tajani ha poi allargato lo sguardo ad altre aree del Paese:

«Ci sono parti d’Italia, penso alla Basilicata, pensiamo a Matera: è una delle più belle città del nostro Paese, ma è sempre difficilmente raggiungibile».

Leggi anche

Intermodalità ed export

Da qui l’invito a mettere a sistema territorio, ambiente e infrastrutture da realizzare, guardando al sistema intermodale (aereo, nave, treno, bus e auto) anche per favorire l’export.

Tajani ha portato l’esempio della Sicilia, dove in alcune aree il sistema stradale non è adeguato alle potenzialità produttive: se costi e tempi di trasporto sono eccessivi, ha spiegato, i prodotti deperibili, come quelli ortofrutticoli, rischiano di non essere competitivi sui mercati internazionali nonostante la qualità, rispetto a quelli di Paesi con un sistema portuale diverso, come la Grecia.

Per rendere competitivo il sistema, ha aggiunto, servono una buona politica economica, il sostegno alle imprese e la riduzione del carico fiscale e burocratico, ma anche una rete infrastrutturale sempre più aggiornata e moderna.