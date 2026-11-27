Una reazione immediata, una prestazione rabbiosa e soprattutto un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello mostrato a Palermo. È ciò che ci si attende dalla Reggina, impegnata domenica 29 novembre al Granillo contro il Siracusa. La pessima figura rimediata contro l’Athletic ha lasciato il segno e adesso tocca ai calciatori fornire risposte concrete.

Reggina, il momento dei fatti

Nessuno dei calciatori ha parlato al termine della gara del Velodromo e neppure nei giorni successivi. Tornano alla mente le parole pronunciate da mister Marchionni: «Dobbiamo tornare quelli di prima, quando si faceva e non si parlava».

Una frase che sintetizza bene il momento degli amaranto. Al di là dei confronti interni e delle riflessioni fatte durante la settimana, sarà il campo a dire se la squadra avrà recepito il messaggio dell’allenatore. Contro il Siracusa non servirà soltanto vincere, ma anche ritrovare quella fame agonistica che troppo spesso sta venendo meno.

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Le condizioni di Lancini e le scelte a centrocampo

Non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali da parte della società sulle condizioni di Lancini, uscito anzitempo dal rettangolo di gioco a Palermo per un problema al ginocchio, potrebbe trattarsi di un infortunio importante. In mezzo al campo, con Franchini squalificato (2 turni) e che comunque difficilmente sarebbe partito dal primo minuto, Marchionni dovrà individuare il terzo componente del reparto da affiancare ad Acquadro e Abonckelet.

Tre i possibili candidati per una maglia da titolare: Rossetti, Rotulo e Porcino. Il primo è apparso non al meglio della condizione atletica, l’ex Nissa dopo una grande partenza sta patendo probabilmente una posizione in campo non a lui congeniale, mentre il terzo, fino a questo momento, è rimasto praticamente ai margini delle rotazioni del tecnico. Proprio Porcino, per caratteristiche e dinamismo, potrebbe rappresentare una soluzione interessante per un centrocampo apparso troppo lento e prevedibile nell’ultima uscita.

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Mai più prestazioni come quella di Palermo

La sfida con il Siracusa rappresenta un banco di prova importante, soprattutto sotto il profilo caratteriale. La Reggina ha tutte le possibilità di raggiungere il proprio obiettivo stagionale, ma non può permettersi ulteriori passaggi a vuoto come quello di Palermo. Ed è soprattutto su questo aspetto che si attende una risposta, ovviamente insieme ai tre punti.