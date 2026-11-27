Non sempre il desiderio di diventare madre coincide con il momento della vita in cui è possibile realizzarlo. Ci sono donne che devono affrontare una malattia, altre che non hanno ancora incontrato la persona con cui costruire una famiglia, altre ancora che vivono condizioni di precarietà lavorativa ed economica.

Il tempo biologico, però, non sempre coincide con quello della vita.

La medicina offre oggi la possibilità di preservare la fertilità attraverso il congelamento degli ovociti. Una pratica già disponibile anche in strutture private calabresi, ma sulla quale la sanità pubblica regionale ha ancora strada da percorrere.

In questa direzione si inserisce il progetto dell’Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro, ammesso a finanziamento dal dipartimento Salute della Regione Calabria per un importo complessivo di 365mila euro.

Crioconservazione degli ovociti in Calabria: il progetto della Dulbecco

L’iniziativa rientra nell’ambito della legge regionale 32/2026, che autorizza investimenti per l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche, robotiche, infrastrutturali e mobiliari degli enti del servizio sanitario regionale.

Il progetto prevede, secondo quanto riportato nel decreto dirigenziale, la «realizzazione di un servizio dedicato alla preservazione della fertilità femminile con un’organizzazione assistenziale multidisciplinare, un laboratorio dedicato alla crioconservazione e un sistema strutturato di conservazione e monitoraggio dei gameti».

L’azienda ospedaliera aveva inizialmente richiesto un finanziamento di 930mila euro. La Regione ha escluso dal contributo i 565mila euro destinati alle spese per il personale, ritenendoli incompatibili con la fonte di finanziamento.

La Dulbecco dovrà inoltre presentare un cronoprogramma vincolante per l’entrata in esercizio del servizio e fornire, con cadenza trimestrale, un report sulle attività svolte.

Il finanziamento rappresenta dunque un passo concreto, anche se restano da definire i tempi di attivazione e le modalità di accesso per le pazienti.

Fertilità, in Calabria l’offerta pubblica è ancora limitata

Il tema della preservazione della fertilità si inserisce in un contesto sanitario regionale nel quale l’offerta privata è nettamente superiore a quella pubblica.

Secondo il Registro nazionale della Procreazione medicalmente assistita dell’Istituto superiore di sanità, in Calabria risultano censiti dieci centri di PMA: otto privati e soltanto due pubblici. Non tutti, però, dispongono delle tecnologie necessarie per effettuare la crioconservazione degli ovociti.

A Catanzaro esiste già dal 2018 un centro di preservazione della fertilità, integrato con quello di procreazione medicalmente assistita. Il nuovo investimento potrebbe quindi rafforzare un’attività già presente nel sistema sanitario regionale.

La possibilità di accedere a questi servizi attraverso la sanità pubblica rappresenta anche una questione economica. Rivolgersi a strutture private può comportare costi significativi, tra visite specialistiche, esami, trattamenti farmacologici, prelievo e conservazione degli ovociti.

Spese che non tutte le donne possono permettersi e che rischiano di trasformare una possibilità offerta dalla medicina in un’opportunità legata alla disponibilità economica.

Cos’è il social freezing e come funziona

Con il termine social freezing si indica la crioconservazione degli ovociti per finalità non strettamente terapeutiche, con l’obiettivo di preservare una possibilità riproduttiva per il futuro.

Il percorso prevede una valutazione specialistica della fertilità, una stimolazione ormonale delle ovaie e il successivo prelievo degli ovociti. Questi vengono congelati attraverso una tecnica chiamata vitrificazione e conservati in azoto liquido a una temperatura di circa -196 gradi.

Gli ovociti potranno essere utilizzati in futuro attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Un ruolo determinante è rappresentato dall’età della donna al momento del prelievo. La fertilità femminile diminuisce progressivamente con il passare degli anni, con un calo generalmente più marcato dopo i 35 anni.

È importante precisare, tuttavia, che congelare gli ovociti non equivale ad avere la certezza di una futura gravidanza. La procedura preserva una possibilità, non una garanzia.

Diventare madre dopo una malattia: l’importanza della crioconservazione

Ancora più delicato è il tema della preservazione della fertilità nelle pazienti oncologiche.

Una diagnosi di tumore in giovane età può cambiare improvvisamente ogni prospettiva. Alcuni trattamenti chemioterapici e radioterapici possono compromettere la capacità riproduttiva di una donna, anche in maniera permanente.

La possibilità di conservare gli ovociti prima di iniziare le cure, quando clinicamente praticabile, assume quindi un valore che va ben oltre l’aspetto sanitario.

Significa poter affrontare la malattia senza dover necessariamente rinunciare a un progetto di vita. Significa continuare a immaginare un futuro oltre le terapie, nel quale possa esserci spazio anche per la maternità.

Lo stesso Ministero della Salute sottolinea l’importanza di una corretta informazione e di percorsi specialistici dedicati alla preservazione della fertilità nei pazienti oncologici.

La questione è arrivata anche sui banchi del Consiglio regionale della Calabria. Il 7 settembre 2026 è stata depositata la proposta di legge numero 113, dedicata alla preservazione della fertilità femminile e al sostegno alla crioconservazione degli ovociti per finalità non terapeutiche. Il provvedimento, però, è ancora da discutere.

Il diritto di scegliere, senza essere schiacciate dal tempo

In una società in cui si entra sempre più tardi nel mondo del lavoro, raggiungere una stabilità economica e costruire una famiglia può richiedere anni. Non sempre per scelta.

La crioconservazione non risolve i problemi della precarietà, della carenza di servizi per l’infanzia o delle difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia. Può però offrire alle donne uno strumento in più per compiere scelte consapevoli.

Per la Calabria, la sfida sarà quella di rendere questa opportunità concretamente accessibile, rafforzando la sanità pubblica e riducendo le disuguaglianze economiche e territoriali.

Perché nessuna donna dovrebbe sentirsi obbligata a diventare madre prima di essere pronta, né essere costretta a rinunciare alla possibilità di farlo soltanto perché non può permettersi di preservare la propria fertilità.