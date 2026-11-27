Il nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro, a Palmi, continua a prendere forma. Dopo anni di attesa, annunci e rinvii, l’attenzione si sposta adesso sull’avanzamento del cantiere e sui tempi di realizzazione di un’opera particolarmente attesa dai cittadini del comprensorio.
In queste settimane le attività si concentrano sulla preparazione delle fondazioni, una fase fondamentale per la successiva costruzione del complesso ospedaliero.
Nuovo ospedale della Piana, a che punto sono i lavori
Attualmente, all’interno del cantiere di Palmi, sono in corso le operazioni di scavo, movimentazione delle terre e preparazione dei piani di lavoro necessari alla realizzazione delle fondazioni profonde.
Parallelamente, procedono le attività di approvvigionamento dei materiali e di predisposizione delle attrezzature e delle aree operative destinate alle opere di palificazione.
Si tratta di una delle fasi più delicate dell’intervento. I pali di fondazione avranno infatti il compito di sostenere l’intera struttura ospedaliera, trasferendone i carichi agli strati più profondi del terreno.
Le dimensioni dell’opera e le caratteristiche morfologiche del sito richiedono un’attenta pianificazione e un costante coordinamento delle diverse lavorazioni.
Le trivelle in azione e l’obiettivo di fine anno
Nei giorni scorsi, nel corso di un sopralluogo nell’area di cantiere, anche il consigliere regionale della Lega Giuseppe Mattiani ha fornito alcuni aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori, mostrando i mezzi impegnati nelle operazioni.
“Le due trivelle sono già in opera per le palificate. Palificate che sosterranno l’intera struttura del nostro ospedale e che ci auguriamo che entro fine anno verranno completate”.
L’obiettivo indicato dal consigliere regionale è dunque quello di completare le opere di palificazione entro la fine del 2026, per passare successivamente alla costruzione vera e propria dell’edificio.
Ospedale della Piana, nel 2027 la struttura potrebbe iniziare a prendere forma
La fase più visibile dei lavori, secondo le previsioni illustrate da Mattiani, dovrebbe partire nel primo trimestre del prossimo anno.
“Nei primi tre mesi del 2027, iniziare a crescere la nostra struttura. Una struttura che sarà completamente in moduli prefabbricati, quindi salirà su velocemente”.
Il ricorso a moduli prefabbricati dovrebbe consentire, secondo quanto spiegato dal consigliere regionale, di velocizzare le successive fasi costruttive e recuperare parte del tempo perso nei mesi precedenti.
I ritardi e le modifiche al progetto
Nel corso del sopralluogo, Mattiani non ha nascosto lo slittamento dei tempi rispetto alle aspettative iniziali, riconducendolo alla necessità di apportare modifiche al progetto.
“Abbiamo ritardato qualche mese e vi chiedo scusa, ma lo abbiamo fatto perché abbiamo dovuto rimodulare il progetto. Abbiamo perso qualche mese, ma ne guadagneremo molti altri grazie a queste modifiche che abbiamo portato”.
Il consigliere regionale ha quindi assicurato che continuerà a fornire aggiornamenti sull’avanzamento dell’opera.
“Abbiamo iniziato e non ci fermeremo più, questa è una promessa”.
Un ospedale atteso da anni, adesso la sfida è rispettare i tempi
Il nuovo ospedale della Piana non è semplicemente un’opera pubblica. Rappresenta una delle infrastrutture sanitarie più attese del territorio reggino, chiamata a rispondere alle esigenze di un vasto comprensorio.
Per anni i cittadini hanno atteso risposte sul potenziamento dei servizi sanitari, sulla possibilità di curarsi più vicino a casa e sulla necessità di ridurre gli spostamenti verso altre strutture ospedaliere.
Il completamento delle fondazioni entro dicembre e l’avvio della costruzione della struttura nei primi mesi del 2027 costituiscono i prossimi obiettivi annunciati. Traguardi ancora da raggiungere, sui quali sarà importante mantenere alta l’attenzione.
Dopo tanti anni di attesa, la Piana ha bisogno soprattutto di certezze. E di vedere finalmente crescere il suo ospedale.