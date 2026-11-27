Il nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro, a Palmi, continua a prendere forma. Dopo anni di attesa, annunci e rinvii, l’attenzione si sposta adesso sull’avanzamento del cantiere e sui tempi di realizzazione di un’opera particolarmente attesa dai cittadini del comprensorio.

In queste settimane le attività si concentrano sulla preparazione delle fondazioni, una fase fondamentale per la successiva costruzione del complesso ospedaliero.

Attualmente, all’interno del cantiere di Palmi, sono in corso le operazioni di scavo, movimentazione delle terre e preparazione dei piani di lavoro necessari alla realizzazione delle fondazioni profonde.

Parallelamente, procedono le attività di approvvigionamento dei materiali e di predisposizione delle attrezzature e delle aree operative destinate alle opere di palificazione.

Si tratta di una delle fasi più delicate dell’intervento. I pali di fondazione avranno infatti il compito di sostenere l’intera struttura ospedaliera, trasferendone i carichi agli strati più profondi del terreno.

Le dimensioni dell’opera e le caratteristiche morfologiche del sito richiedono un’attenta pianificazione e un costante coordinamento delle diverse lavorazioni.

Nei giorni scorsi, nel corso di un sopralluogo nell’area di cantiere, anche il consigliere regionale della Lega Giuseppe Mattiani ha fornito alcuni aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori, mostrando i mezzi impegnati nelle operazioni.

“Le due trivelle sono già in opera per le palificate. Palificate che sosterranno l’intera struttura del nostro ospedale e che ci auguriamo che entro fine anno verranno completate”.

L’obiettivo indicato dal consigliere regionale è dunque quello di completare le opere di palificazione entro la fine del 2026, per passare successivamente alla costruzione vera e propria dell’edificio.

La fase più visibile dei lavori, secondo le previsioni illustrate da Mattiani, dovrebbe partire nel primo trimestre del prossimo anno.

Il ricorso a moduli prefabbricati dovrebbe consentire, secondo quanto spiegato dal consigliere regionale, di velocizzare le successive fasi costruttive e recuperare parte del tempo perso nei mesi precedenti.

Nel corso del sopralluogo, Mattiani non ha nascosto lo slittamento dei tempi rispetto alle aspettative iniziali, riconducendolo alla necessità di apportare modifiche al progetto.

“Abbiamo ritardato qualche mese e vi chiedo scusa, ma lo abbiamo fatto perché abbiamo dovuto rimodulare il progetto. Abbiamo perso qualche mese, ma ne guadagneremo molti altri grazie a queste modifiche che abbiamo portato”.