Nella passata stagione si era ironizzato parecchio sull’arrivo alla Reggina del Guida “sbagliato”. Angelo, giunto in prestito in amaranto, aveva realizzato una sola rete e il rendimento non era stato eccellente, mentre Michele, con la maglia del Savoia, aveva contribuito alla promozione in Serie C dei campani mettendo a segno nove gol.

Leggi anche

Guida contro Guida, i numeri a confronto

A distanza di qualche mese, il calcio propone un curioso incrocio. Domenica al Granillo i due si ritroveranno da avversari, con numeri che, almeno fino a questo momento, premiano proprio l’ex amaranto.

Angelo Guida è infatti il capocannoniere del Siracusa con 5 reti, seguito dal compagno di squadra Costanzo, a quota 4. Michele Guida, approdato alla Reggina nel corso dell’ultima estate, ha invece realizzato 3 gol.

Una curiosità statistica che accompagna la sfida, ovviamente senza voler esprimere giudizi definitivi sul rendimento dei due calciatori, essendoci ancora più di metà campionato ancora da giocare. Di certo, dopo le tante “battute” della passata stagione, quello tra i due Guida rappresenta uno dei motivi di interesse del confronto di domenica.