Nuovo appuntamento di campionato per la Vumbaca Reggio Bic, attesa sabato alle ore 17 dalla trasferta sul parquet di Treviso. Una gara importante per la formazione amaranto, chiamata a confrontarsi con un avversario impegnativo e a cercare risposte dopo un avvio di stagione caratterizzato da qualche difficoltà.

La necessità di un salto di qualità

La squadra guidata da coach Antonio Cugliandro è consapevole della necessità di compiere un ulteriore salto di qualità, soprattutto sotto il profilo mentale e fisico. Un aspetto che lo stesso allenatore aveva sottolineato nelle recenti dichiarazioni, indicando proprio la sfida contro Treviso come l’inizio del «vero campionato» della Vumbaca Reggio Bic.

Per gli amaranto sarà fondamentale mantenere alta l’intensità per tutti i quaranta minuti, migliorare la gestione dei momenti decisivi e trovare maggiore continuità nelle rotazioni. Elementi sui quali il gruppo sta lavorando quotidianamente per consolidare la propria identità e valorizzare il percorso di crescita intrapreso.

La trasferta veneta rappresenta dunque un banco di prova significativo. Serviranno concentrazione, carattere e determinazione per affrontare una partita che potrà offrire indicazioni importanti sul cammino della formazione reggina.

La Vumbaca Reggio Bic vuole ripartire, dimostrare i progressi compiuti e tornare a casa con un risultato positivo. L’appuntamento è fissato per sabato alle ore 17 a Treviso.