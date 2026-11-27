Non ci sarebbero buone notizie dall’infermeria della Reggina. Alla vigilia di un nuovo appuntamento di campionato, mister Marchionni deve fare i conti con una situazione infortuni che continua a condizionare le scelte di formazione.

Reis e Jallow, si allungano i tempi di recupero

Il problema muscolare di Reis non si è ancora risolto. L’attaccante brasiliano dovrebbe saltare certamente la sfida di domenica contro il Siracusa e forse anche quella successiva sul campo del PraiaTortora. Ancora più lontano il rientro di Jallow, anche lui alle prese con un infortunio di natura muscolare. Due assenze che continuano a limitare le alternative a disposizione del tecnico amaranto nel reparto offensivo.

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Lancini, filtra poco ottimismo

A destare particolare preoccupazione poi, sono le condizioni di Edoardo Lancini, costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo appena sedici minuti nella gara di Palermo. Non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali sull’entità dell’infortunio, ma da quanto filtra non ci sarebbe affatto ottimismo sulle condizioni del ginocchio del difensore.

Maggiori indicazioni potrebbero arrivare nella giornata di domani, sabato 28 novembre, nel corso della conferenza stampa di mister Marchionni, alla vigilia della sfida del Granillo contro il Siracusa. Una situazione tutt’altro che confortante per la Reggina, chiamata a reagire dopo il brusco stop e costretta a fare i conti con un’infermeria che fatica a svuotarsi.