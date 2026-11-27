Alla terza edizione, l'evento promosso dall'Associazione Culturale Artemide e da DB Model intreccia alta moda, musica e spettacolo per sostenere la ricerca scientifica sulla Sindrome CHOPS

La bellezza incontra la solidarietà e si trasforma in un gesto concreto a sostegno della ricerca scientifica. Domenica 20 dicembre 2026, alle ore 18:00, il Teatro Francesco Cilea ospiterà la terza edizione di “Note di Moda – Un passo per la ricerca”, l’evento benefico promosso dall’Associazione Culturale Artemide e da DB Model, guidati da Valeria Pellegrino e Mario Vitolo, con la partecipazione dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e il patrocinio delle istituzioni locali.

Un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova la propria missione, mettendo il talento, l’arte e la creatività al servizio di una causa che riguarda tutti. L’intero ricavato della serata, al netto delle sole spese vive di produzione, sarà devoluto alla Fondazione CHOPS Malattie Rare ETS, nata su iniziativa dei genitori del piccolo Mario per sostenere e accelerare la ricerca scientifica internazionale sulla Sindrome CHOPS.

Un impegno che sta già producendo risultati concreti. Dalla sua nascita, infatti, la Fondazione ha contribuito al finanziamento di sei progetti di ricerca, nella convinzione che ogni passo avanti della scienza possa aprire nuove prospettive non soltanto per chi convive con la Sindrome CHOPS, ma per l’intero mondo delle malattie rare.

Al centro di questa straordinaria mobilitazione c’è la storia del piccolo Mario, bambino reggino affetto dalla Sindrome CHOPS, che rappresenta uno dei soli quattro casi diagnosticati in Italia, a fronte di appena 44 casi conosciuti nel mondo. Una storia che ha trasformato una battaglia familiare in una missione collettiva, dando vita a una rete di solidarietà e speranza.

È proprio questo il sogno di Manuela Mallamaci, mamma di Mario e Presidente della Fondazione CHOPS, arrivare a un futuro in cui patologie rare come la CHOPS possano essere diagnosticate tempestivamente e, un giorno, curate.

Dopo il coinvolgimento e la partecipazione delle prime due edizioni, “Note di Moda” torna con una rete ancora più ampia e coesa, che quest’anno supera i confini del territorio reggino per abbracciare nuove realtà e sensibilità solidali. Si consolida così una vera e propria Rete Solidale che riunisce associazioni, realtà civiche e partner locali e nazionali, tutti uniti dalla volontà di fare squadra attorno ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Tra le presenze di particolare rilievo figura la Fondazione Fameli Tresca di Roma, che parteciperà all’iniziativa in qualità di Partner d’Onore – Poltrona Solidale, testimoniando come la solidarietà possa superare ogni distanza geografica e trasformarsi in una concreta alleanza a sostegno della ricerca scientifica e delle famiglie che affrontano il difficile percorso delle malattie rare.

“Sostenere la ricerca significa contribuire a costruire una possibilità di futuro”

«Ho particolarmente a cuore questa causa da quando, tre anni fa, ho conosciuto da vicino la storia del piccolo Mario e della sua famiglia – dichiara Valeria Pellegrino, Presidente dell’Associazione Culturale Artemide – Quando si parla di una patologia che conta appena 44 casi conosciuti nel mondo e soltanto quattro in Italia, sostenere la ricerca significa contribuire a costruire una possibilità di futuro. La forza, il sorriso e la determinazione di Mario sono per tutti noi un autentico esempio di vita. “Note di Moda” nasce proprio da questo desiderio, trasformare la sensibilità di ciascuno in un abbraccio collettivo e in un aiuto concreto alla Fondazione CHOPS. Perché nessuna famiglia debba sentirsi sola e perché anche un piccolo gesto, insieme a tanti altri, possa contribuire a fare la differenza».

La partecipazione all’evento è prevista attraverso un Invito Solidale, a fronte di un’erogazione liberale minima di 15 euro, destinata interamente al progetto benefico della serata.

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È già possibile prenotare il proprio invito contattando la segreteria organizzativa oppure rivolgendosi alle associazioni aderenti alla Rete Solidale.

Info e prenotazioni – Inviti solidali

Associazione Culturale Artemide / DB Model

Tel. / WhatsApp 340.3486277§

Email artemideass@gmail.com