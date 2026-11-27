Le dimissioni annunciate dal Ds Maglia della Vibonese, la precisazione qualche ora dopo del club che ha comunicato di una decisione già presa per sollevare il dirigente dal suo incarico e oggi a Vibosport, la dichiarazione dell’amministratore unico Vullo riguardo le troppe voci di corridoio: “Ho letto tante cose, con il Ds c’è un ottimo rapporto ma si è deciso di non proseguire. Volevo dire ai tifosi di non preoccuparsi perché non c’è nessuna smobilitazione. Con il nostro consulente di mercato stiamo lavorando su tre acquisti. Un difensore, un esterno e un trequartista. Marsico rimane”.