Un luogo in cui fare nuove amicizie, scoprire le proprie passioni, dare spazio alla fantasia e imparare divertendosi. Un ambiente accogliente, dove ogni bambino possa sentirsi parte di un gruppo ed esprimere la propria personalità.

Sono aperte le iscrizioni alla ludoteca “Il Girasole” di Reggio Calabria, con sede in via Nazionale Pentimele 167, servizio completamente gratuito del Comune di Reggio Calabria, gestito in regime di convenzione dalla Cooperativa sociale Libero Nocera.

Rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni compiuti, il centro rappresenta una preziosa opportunità per le famiglie reggine, coniugando le esigenze educative dei più piccoli con quelle organizzative dei genitori.

Un pomeriggio tra studio, gioco e creatività

Dai compiti scolastici alle attività sportive, dal teatro ai laboratori artistici. Al Girasole ogni pomeriggio è un’occasione per imparare qualcosa di nuovo, mettersi alla prova e condividere esperienze con i propri coetanei, accompagnati dagli operatori della struttura.

Il programma delle attività comprende:

Sostegno scolastico , per aiutare i bambini nello svolgimento dei compiti e renderli progressivamente più autonomi nello studio;

, per aiutare i bambini nello svolgimento dei compiti e renderli progressivamente più autonomi nello studio; Attività ludico-sportive , per favorire il movimento, la socializzazione e il gioco di squadra;

, per favorire il movimento, la socializzazione e il gioco di squadra; Laboratorio teatrale , per sviluppare la fantasia, acquisire maggiore sicurezza ed esprimere le proprie emozioni;

, per sviluppare la fantasia, acquisire maggiore sicurezza ed esprimere le proprie emozioni; Laboratorio artistico , per sperimentare diverse tecniche, liberare la creatività e scoprire nuove capacità;

, per sperimentare diverse tecniche, liberare la creatività e scoprire nuove capacità; Servizio mensa , inteso anche come momento di convivialità, integrazione e educazione alimentare;

, inteso anche come momento di convivialità, integrazione e educazione alimentare; Gruppi di incontro e ascolto, dedicati ai bambini e ai loro genitori.

Un’opportunità per i bambini, un sostegno per le famiglie

Il Girasole è molto più di una ludoteca. È uno spazio educativo in cui il gioco diventa uno strumento di crescita, le differenze culturali una ricchezza e le nuove amicizie un’occasione per imparare il valore del rispetto e della condivisione.

Particolare attenzione viene riservata anche alle famiglie, attraverso percorsi di ascolto e sostegno alla genitorialità. L’obiettivo è accompagnare adulti e bambini nelle piccole e grandi sfide della quotidianità, costruendo un rapporto di fiducia tra genitori e operatori.

La ludoteca è aperta dalle 13 alle 19.

Come iscriversi

La partecipazione alle attività della ludoteca, compreso il servizio mensa, è completamente gratuita.

Le famiglie interessate possono presentare richiesta di iscrizione al Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria, presso il Servizio sociale territoriale Polo I, competente per le zone di Santa Caterina, Archi, Gallico, Catona e Arghillà.

Informazioni per le iscrizioni:

Indirizzo: via Montello 10, Reggio Calabria

Telefono: 09653625005

Contatti della ludoteca Il Girasole:

Sede: via Nazionale Pentimele 167, Reggio Calabria

Telefono: 0965491761

Cellulare: 3420237430

E-mail: girasole@liberonocera.it

Perché ogni bambino merita un luogo in cui sentirsi accolto, coltivare i propri sogni e crescere insieme agli altri. E ogni famiglia merita di poter contare su qualcuno che la accompagni in questo importante percorso.