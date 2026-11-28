In settimana erano venute fuori dichiarazioni dell’attuale attaccante della Sarnese Maggio, il quale aveva dichiarato di non essere arrivato alla Reggina per una scelta precisa del tecnico Marchionni. La risposta dell’allenatore amaranto: “Ci tengo a precisare, rispetto alle dichiarazioni di Maggio. Intanto parliamo di un grande giocatore. Non ho mai detto che non si adatta al mio sistema di gioco, anche perchè siamo noi allenatori che dobbiamo adattarci alle caratteristiche dei giocatori. Aggiungo e dico che appena mi è stato fatto il suo nome ho dato l’ok, chi non lo vorrebbe. Poi per varie situazioni non è andata in porto la trattativa. Quindi quanto detto non è’ assolutamente vero, io mi assumo tutte le mie responsablità. Ho chiarito anche direttamente con lui.

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Per Reis e Jallow ci vorrà ancora qualche settimana, non so esattamente quanto. Lancini ha fatto gli esami e attendiamo dallo staff medico il responso. Il mercato in serie D è sempre aperto, per i professionisti si deve aspettare, ma abbiamo i calciatori che ti fanno vincere le partite. Un ragionamento si può fare magari pensando ai ripetuti infortuni, ma se riusciamo ad averli costantemente questi attaccanti possono fare la differenza.

Quando ho incontrato la Vibonese ho preso consapevolezza di una squadra forte. Se stanno sbagliando poco, speriamo inizino a sbagliare di più da domani. Ma la Reggina deve pensare a se stessa. Da quello che ho visto la Vibonese sta meritando, ha giocatori bravi e un allenatore preparato”.