Dalla ricerca scientifica alle politiche sociali, passando per l’arte, la musica popolare e le eccellenze enogastronomiche. La Calabria torna protagonista a Bruxelles con tre giornate promosse dall’europarlamentare Giusi Princi, pensate per raccontare il territorio nelle sue diverse espressioni e portare il contributo delle professionalità calabresi nel cuore delle istituzioni europee.

Il programma è stato presentato questa mattina, sabato 28 novembre, presso la Sala “Giuditta Levato” di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria.

Un’occasione di confronto internazionale, ma anche un’opportunità per raccontare una regione attraverso i suoi talenti, le sue competenze e il suo patrimonio identitario.

Princi: “La Calabria nuovamente protagonista nel cuore delle istituzioni europee“

A illustrare il significato dell’iniziativa è stata la stessa europarlamentare Giusi Princi.

“La Calabria è nuovamente protagonista a Bruxelles, nel cuore delle istituzioni europee, laddove si vanno a decidere le politiche della coesione e laddove la governance dei territori diventa sempre più centrale ed evidente. Noi saremo nuovamente protagonisti con tre importanti appuntamenti”.

Ad aprire il programma, il prossimo 1° dicembre, saranno l’Università della Calabria e l’AIDIA, Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti, sezione di Reggio Calabria.

Al centro dell’appuntamento la presentazione di uno studio di caso che, nelle intenzioni dei promotori, potrà rappresentare un modello replicabile anche in altri contesti europei. Un momento dedicato alla ricerca scientifica e alla valorizzazione delle competenze del territorio.

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Caregiver, dalla Calabria il confronto sulle politiche europee

Particolare attenzione sarà riservata al tema dei caregiver familiari, in vista della presentazione, annunciata da Princi per il 2027, del Patto europeo per la cura e l’assistenza.

Il convegno metterà a confronto testimonianze ed esperienze provenienti dalla Calabria, dall’Austria, dalla Spagna, dalla Francia e dalla Grecia, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di politiche condivise a sostegno di chi quotidianamente si prende cura delle persone non autosufficienti.

“Saranno protagonisti i nostri caregiver, con testimonianze europee a confronto partendo dalla Calabria”, ha spiegato Princi, sottolineando l’importanza di riconoscere e tutelare uno dei ruoli più delicati e strategici per la società.

Sul valore dell’iniziativa è intervenuto anche Ernesto Siclari, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

“La Calabria va raccontata in tutte le sue espressioni, in tutte le grandi potenzialità che ha, perché serve da veicolo per dimostrare all’Europa intera, ma a tutto il mondo, che i calabresi sono capaci di grandi cose”.

Un appuntamento che consentirà di accendere i riflettori anche sui bisogni delle persone più vulnerabili e delle loro famiglie.

“Sono entusiasta di partecipare a questa iniziativa, perché ci darà modo di parlare anche degli aspetti della fragilità della nostra comunità”, ha aggiunto Siclari.

Enogastronomia, musica e arte orafa: l’identità calabrese conquista la scena europea

A chiudere la tre giorni sarà una serata dedicata alla cultura e alle eccellenze calabresi, per la quale sono attesi, secondo quanto annunciato dall’europarlamentare, oltre mille partecipanti.

Grazie al coinvolgimento della COMPAIC e dell’ARSAC, saranno valorizzate le specialità della pasticceria e della gelateria, attraverso prodotti e ingredienti rappresentativi delle diverse aree della regione: dai fichi cosentini al bergamotto di Reggio Calabria, fino alla ‘nduja di Spilinga.

Spazio anche all’arte orafa del maestro Gerardo Sacco, ambasciatore dell’artigianato calabrese, e alla musica della tradizione popolare con Carmen Floccari e Paolo Pavilioniti.

Carmen Floccari porta a Bruxelles la musica della tradizione calabrese

La cultura grecanica e le sonorità popolari calabresi accompagneranno la serata conclusiva attraverso un concerto che affonda le proprie radici nella memoria del territorio.

Tra i brani scelti anche ‘A nascita ru bambinuzzu, un canto in dialetto dedicato alla nascita di Gesù, accompagnato da chitarra e organetto.

“Sicuramente sarà un’esperienza che ci arricchirà tantissimo, perché un conto è vedere le cose da lontano, andare lì e vedere dal vivo come funziona sarà sicuramente molto bello”, ha raccontato Carmen Floccari.

Tre giornate, dunque, per raccontare le diverse anime della Calabria. Non soltanto attraverso i sapori e le tradizioni che ne custodiscono la storia, ma anche attraverso la ricerca, le professionalità e il contributo che il territorio può offrire al dibattito sulle future politiche europee.