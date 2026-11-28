Il Patto dello Stretto entra nel concreto: otto corse giornaliere collegheranno la città siciliana al Tito Minniti. Basile: "Non è soltanto un nuovo autobus. È un nuovo modo di pensare lo Stretto"

Dagli impegni sottoscritti a bordo di una nave della Caronte ai primi risultati concreti. A qualche settimana dagli annunci e dai confronti istituzionali, diventa realtà il nuovo collegamento diretto tra Messina e l’aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” di Reggio Calabria.

Da martedì 1° dicembre 2026 entrerà ufficialmente in funzione FlyBusMessina, il servizio di trasporto su gomma gestito da ATM in sinergia con l’amministrazione comunale peloritana. I dettagli operativi del nuovo collegamento sono stati presentati oggi a Messina.

Dal Patto dello Stretto ai fatti: nasce FlyBusMessina

Il nuovo servizio rappresenta uno dei primi risultati concreti del Patto dello Stretto, il protocollo d’intesa sottoscritto poco più di un mese fa dalle amministrazioni delle due città metropolitane, guidate dai sindaci Federico Basile e Francesco Cannizzaro.

Una firma arrivata simbolicamente a bordo di una nave della Caronte, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le due sponde e costruire un sistema integrato di servizi e collegamenti.

La navetta rappresenta un primo banco di prova di questo percorso. Un’opportunità anche per l’aeroporto di Reggio Calabria, che potrà contare su un collegamento diretto con il bacino di utenza messinese.

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Basile: “Un nuovo modo di pensare lo Stretto”

A sottolineare il valore del nuovo collegamento è stato il sindaco di Messina, Federico Basile, che ha inquadrato l’iniziativa nel più ampio progetto di integrazione tra le due città metropolitane.

“Con l’attivazione del FlyBusMessina, compiamo un passo concreto verso la costruzione dell’Area Integrata dello Stretto. Un progetto che, a poche settimane dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra i sindaci delle due città, inizia già a tradursi in servizi reali per i cittadini”.

L’obiettivo, secondo il primo cittadino peloritano, è andare oltre i tradizionali confini territoriali, attraverso una programmazione condivisa tra le due sponde.

“Superare i confini amministrativi e geografici significa creare nuove opportunità, mettere in connessione i territori e costruire una visione condivisa dello Stretto, valorizzandone il potenziale turistico, economico e infrastrutturale”.

Una prospettiva che parte dalla mobilità ma guarda a un territorio più ampio, nel quale la collaborazione tra Reggio Calabria e Messina possa tradursi in nuovi servizi.

“Non è soltanto un nuovo autobus. È un nuovo modo di pensare lo Stretto: un territorio unito, connesso e capace di offrire servizi sempre più efficienti a oltre un milione di cittadini. Il futuro della mobilità passa dalla collaborazione, dalle infrastrutture e da servizi concreti”.

FlyBusMessina: percorso, fermate e tempi di percorrenza

Il servizio sarà attivo tutti i giorni della settimana e prevede otto corse giornaliere, quattro in partenza da Messina e altrettante dall’aeroporto dello Stretto, organizzate per intercettare le principali fasce orarie dei voli.

Gli autobus extraurbani partiranno dal Terminal Cavallotti di Messina, effettuando un’unica fermata intermedia in viale Giostra, all’altezza del Pal Telegrafo, prima dell’attraversamento marittimo e dell’arrivo allo scalo reggino.

I tempi di percorrenza previsti variano da un’ora e 15 minuti a un’ora e 30 minuti, a seconda delle corse.

La salita e la discesa dei passeggeri saranno consentite esclusivamente presso i due capolinea e nell’unica fermata intermedia prevista sul territorio messinese.

Navetta Messina-aeroporto di Reggio Calabria: tutti gli orari

La prima corsa partirà da Messina alle 4:05 del mattino, consentendo ai passeggeri di raggiungere lo scalo reggino alle 5:25. L’ultimo collegamento dall’aeroporto verso la Sicilia è invece previsto alle 23:10.

Da Messina verso l’aeroporto Tito Minniti:

Partenza dal Terminal Cavallotti alle 4:05, fermata in viale Giostra alle 4:15 e arrivo in aeroporto alle 5:25;

Partenza alle 12:50, fermata in viale Giostra alle 13:00 e arrivo in aeroporto alle 14:05;

Partenza alle 16:45, fermata in viale Giostra alle 16:55 e arrivo in aeroporto alle 18:05;

Partenza alle 21:25, fermata in viale Giostra alle 21:35 e arrivo in aeroporto alle 22:45.

Dall’aeroporto Tito Minniti verso Messina:

Partenza dall’aeroporto alle 11:10, fermata in viale Giostra alle 12:30 e arrivo al Terminal Cavallotti alle 12:40;

Partenza alle 14:40, fermata in viale Giostra alle 15:50 e arrivo al Terminal Cavallotti alle 16:00;

Partenza alle 20:00, fermata in viale Giostra alle 21:10 e arrivo al Terminal Cavallotti alle 21:20;

Partenza alle 23:10, fermata in viale Giostra alle 00:30 e arrivo al Terminal Cavallotti alle 00:40 del giorno successivo.

Quanto costa la navetta tra Messina e l’aeroporto di Reggio Calabria

Definite anche le tariffe del nuovo servizio. ATM ha previsto un biglietto integrato che comprende il viaggio in autobus, l’attraversamento marittimo dello Stretto e il trasporto dei bagagli.

Il costo della corsa semplice sarà di 15 euro, mentre il biglietto di andata e ritorno costerà 28 euro.

Prevista anche un’agevolazione per chi raggiungerà il terminal con la propria automobile. Acquistando un biglietto FlyBusMessina sarà possibile lasciare il veicolo presso il parcheggio multipiano Cavallotti per un massimo di tre giorni al costo complessivo di 3 euro.

Il pagamento della sosta dovrà essere effettuato esclusivamente presso la cassa automatica del parcheggio.

FlyBusMessina, dove acquistare i biglietti

I titoli di viaggio potranno essere acquistati online attraverso la piattaforma disponibile nella sezione “servizi online” del sito ufficiale di ATM, www.atmmessinaspa.it, oppure presso i box vendita dell’azienda, aperti dal lunedì al sabato.

Aeroporto dello Stretto, un nuovo collegamento per attrarre i passeggeri siciliani

L’attivazione di FlyBusMessina assume una particolare rilevanza anche per il futuro del Tito Minniti. L’accessibilità dello scalo dalla sponda siciliana rappresenta da tempo uno dei temi centrali nel dibattito sulla mobilità nell’area dello Stretto.

La possibilità di raggiungere direttamente l’aeroporto dal centro di Messina, con un unico biglietto e senza dover organizzare autonomamente i diversi spostamenti, potrebbe favorire un ulteriore ampliamento del bacino di utenza dello scalo reggino.

Dal 1° dicembre si passerà dunque dagli annunci alla prova dei fatti. La risposta dei viaggiatori, la puntualità delle corse e la loro compatibilità con gli orari dei voli saranno elementi importanti per valutare l’efficacia del nuovo servizio.

Una prima verifica sul campo delle potenzialità di quella Area Integrata dello Stretto che Reggio Calabria e Messina intendono costruire attraverso il percorso avviato con la firma del protocollo d’intesa.