Reggina, Marchionni: ‘Se avverto di non essere ascoltato dai miei calciatori…’
La tematica riguardo l'atteggiamento, si è ripetuta più volte in questa stagione
28 Novembre 2026 - 14:12 | di Michele Favano
Dalla quinta giornata in poi il tema atteggiamento è venuto fuori già diverse volte. In due circostanze prestazioni sottotono hanno portato alla sconfitta con il Trapani e al pareggio con il Favara, quella invece pessima sotto tutti i punti di vista (Athletic Palermo), ha fatto scaturire la seconda battuta d’arresto stagionale e la perdita del primo posto. A proposito di questo, il tecnico Marchionni, a chi faceva notare che non è la prima volta che se ne discute ha risposto:
“Io mi prendo tutte le responsabilità, i calciatori mi devono aiutare a risolvere le problematiche stando però sereni. Non ho dubbi che i miei ragazzi mi ascoltino, altrimenti non sarei qui. Sono un tecnico che se avverte di non essere ascoltato andrebbe via”.
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