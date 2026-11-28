Dalla quinta giornata in poi il tema atteggiamento è venuto fuori già diverse volte. In due circostanze prestazioni sottotono hanno portato alla sconfitta con il Trapani e al pareggio con il Favara, quella invece pessima sotto tutti i punti di vista (Athletic Palermo), ha fatto scaturire la seconda battuta d’arresto stagionale e la perdita del primo posto. A proposito di questo, il tecnico Marchionni, a chi faceva notare che non è la prima volta che se ne discute ha risposto:

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“Io mi prendo tutte le responsabilità, i calciatori mi devono aiutare a risolvere le problematiche stando però sereni. Non ho dubbi che i miei ragazzi mi ascoltino, altrimenti non sarei qui. Sono un tecnico che se avverte di non essere ascoltato andrebbe via”.