La Calabria rafforza la propria rappresentanza in Noi Moderati Donne. In occasione dell’Assemblea nazionale del movimento sono state elette nel direttivo nazionale tre rappresentanti calabresi: Lea Concolino, Rosy Rubino ed Erica Maione.

Un risultato che consolida la presenza del territorio calabrese negli organismi nazionali e riconosce il percorso di partecipazione e impegno portato avanti dalle donne del movimento.

Noi Moderati Donne, il ruolo delle rappresentanti calabresi

Le tre componenti contribuiranno ai lavori del direttivo, portando all’attenzione nazionale le istanze della Calabria e i temi delle pari opportunità, del lavoro e della partecipazione femminile alla vita politica e istituzionale.

Un nuovo incarico che rafforza il legame tra il territorio e il progetto nazionale di Noi Moderati Donne.

Noi Moderati Donne Calabria