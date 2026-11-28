Noi Moderati Donne Calabria, tre elette nel Direttivo nazionale
Lea Concolino, Rosy Rubino ed Erica Maione elette nel direttivo nazionale di Noi Moderati Donne. Si rafforza la rappresentanza calabrese
28 Novembre 2026 - 14:42 | Comunicato Stampa
La Calabria rafforza la propria rappresentanza in Noi Moderati Donne. In occasione dell’Assemblea nazionale del movimento sono state elette nel direttivo nazionale tre rappresentanti calabresi: Lea Concolino, Rosy Rubino ed Erica Maione.
Un risultato che consolida la presenza del territorio calabrese negli organismi nazionali e riconosce il percorso di partecipazione e impegno portato avanti dalle donne del movimento.
Noi Moderati Donne, il ruolo delle rappresentanti calabresi
Le tre componenti contribuiranno ai lavori del direttivo, portando all’attenzione nazionale le istanze della Calabria e i temi delle pari opportunità, del lavoro e della partecipazione femminile alla vita politica e istituzionale.
Un nuovo incarico che rafforza il legame tra il territorio e il progetto nazionale di Noi Moderati Donne.
Noi Moderati Donne Calabria
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