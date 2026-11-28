Un sostegno economico per affrontare le spese di una nuova abitazione dopo la fine di un matrimonio. Sono 156 i genitori separati o divorziati in Calabria ammessi al contributo per l’affitto, per un importo complessivo di 308.887,51 euro. I primi bonifici arriveranno nei prossimi giorni.

A renderlo noto è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha trasmesso alla Ragioneria dello Stato tutti i 21 decreti di pagamento relativi ai 7.402 beneficiari individuati su tutto il territorio nazionale.

Contributo affitto per genitori separati: 42 beneficiari a Reggio Calabria

È la provincia di Cosenza a registrare il maggior numero di beneficiari in Calabria, seguita da Reggio Calabria e Catanzaro.

Nel dettaglio, la distribuzione dei genitori ammessi al contributo nelle cinque province calabresi:

Cosenza: 60 beneficiari;

60 beneficiari; Reggio Calabria: 42 beneficiari;

42 beneficiari; Catanzaro: 35 beneficiari;

35 beneficiari; Crotone: 10 beneficiari;

10 beneficiari; Vibo Valentia: 9 beneficiari.

Fino a 500 euro al mese per sostenere le spese dell’affitto

La misura punta a sostenere madri e padri che, in seguito alla separazione o al divorzio, devono fare i conti con le difficoltà economiche legate alla ricerca e al mantenimento di una nuova abitazione.

Il contributo può coprire il 50% del canone di locazione, fino a un massimo di 500 euro al mese e di 6 mila euro l’anno.

Il ministro Matteo Salvini ha espresso soddisfazione per i tempi di erogazione della misura, che, secondo quanto comunicato dal MIT, consentiranno a tutti i beneficiari di ricevere le somme spettanti entro dicembre.

Nel 2027 il Fondo salirà a 50 milioni di euro

Ulteriori risorse saranno destinate alla misura il prossimo anno. Per il 2027, infatti, la dotazione del Fondo aumenterà di 30 milioni di euro, raggiungendo i 50 milioni complessivi.

Un incremento voluto dal titolare del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti per ampliare il sostegno ai genitori che si trovano ad affrontare le conseguenze economiche di una separazione.

Genitori separati, oltre la metà dei beneficiari sono padri

Dai dati diffusi dal Ministero emerge che, a livello nazionale, il 56,9% dei beneficiari è rappresentato da padri, mentre il restante 43,1% da madri.

L’88% degli ammessi ha la cittadinanza italiana e quasi un genitore su due ha almeno due figli. Oltre la metà delle domande, inoltre, è stata presentata da persone di età compresa tra i 45 e i 54 anni.