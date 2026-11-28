Una Calabria che cresce e mostra segnali positivi sul fronte dell’imprenditoria e dell’occupazione, nonostante le storiche criticità del territorio. Quattro province calabresi su cinque superano la media nazionale per crescita delle imprese attive, confermando la vitalità del tessuto produttivo regionale.

È quanto emerge dall’indagine dell’Area Studi e Ricerche della CNA, che ha analizzato i dati Istat relativi al decennio 2014-2024, prendendo in esame il numero delle imprese attive e degli addetti.

Imprese in crescita, Vibo Valentia quarta in Italia

A distinguersi è la provincia di Vibo Valentia, che conquista il quarto posto nella graduatoria nazionale, preceduta soltanto da Napoli, Roma e Caserta. L’incremento delle imprese attive è del 16,8%, quasi il doppio della media italiana, pari all’8,9%.

Positivi i risultati delle altre province calabresi:

Vibo Valentia: +16,8% (4° posto nazionale);

+16,8% (4° posto nazionale); Catanzaro: +12,5% (11° posto);

+12,5% (11° posto); Cosenza: +11,1% (16° posto);

+11,1% (16° posto); Reggio Calabria: +9,4% (25° posto);

+9,4% (25° posto); Crotone: +7,6% (36° posto).

Crotone è l’unica provincia calabrese a registrare un incremento inferiore alla media nazionale, pur mantenendo un andamento positivo.

Crescono gli addetti, Cosenza guida la Calabria

Segnali incoraggianti arrivano anche dal fronte occupazionale. In questo caso è la provincia di Cosenza a registrare il risultato migliore, con una crescita del numero degli addetti del 24,1%, che vale il dodicesimo posto nella graduatoria nazionale, a fronte di una media italiana del 17,2%.

Seguono Vibo Valentia (+21,1%) e Catanzaro (+18,4%), entrambe sopra la media nazionale. In crescita anche Crotone (+16,1%) e Reggio Calabria (+13,6%), rispettivamente al 33° e al 43° posto in Italia.

CNA Calabria: «Numeri positivi, ma restano le criticità»

A commentare i risultati dell’indagine è il presidente di CNA Calabria, Giovanni Cugliari, che sottolinea le potenzialità del sistema produttivo regionale senza nascondere le difficoltà che ancora frenano lo sviluppo.

«Sono numeri che restituiscono una fotografia della Calabria che merita attenzione e che testimoniano la vitalità del suo sistema imprenditoriale. Non dobbiamo tuttavia perdere di vista le difficoltà con cui quotidianamente si confrontano le imprese calabresi: dal deficit infrastrutturale alle difficoltà di accesso al credito, dalla carenza di manodopera qualificata agli ostacoli burocratici».

Investimenti e formazione per contrastare la fuga dei giovani

La sfida, secondo CNA Calabria, è trasformare i risultati dell’ultimo decennio in una crescita duratura, attraverso politiche mirate a sostegno delle micro e piccole imprese.

Accesso al credito, investimenti, innovazione e formazione rappresentano alcuni dei principali strumenti per consolidare lo sviluppo economico regionale e contrastare lo spopolamento.