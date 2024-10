Reggina: una invenzione dell’arbitro ferma Gasparetto

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 17 e 18 Febbraio 2020 ha squalificato per una gara il difensore amaranto Daniele Gasparetto “per aver colpito con una manata al volto un avversario in reazione”.

Il battibecco fra il giocatore della Reggina e Rizzo del Catania per tutti, poteva essere sanzionato con un semplice cartellino giallo.

