Reggina, mister Marchionni: la gara, le scelte, la rosa, l’atteggiamento

L’analisi di mister Marchionni in conferenza stampa, dopo la netta vittoria contro l’Avola: “Stiamo bene, la squadra ha lavorato tanto questa estate e poi ho trovato un gruppo di ragazzi che non hanno mai mollato. Il frutto di quello che vedete è quanto fatto durante il ritiro estivo. Fermo restando che c’è ancora tanto da migliorare, anche perchè il dispendio di energie è enorme. I calciatori che ho mandato in campo sapevo mi avrebbero dato delle risposte e affidabilità. Sotto questo punto di vista ero molto tranquillo. L’Avola è una squadra che gioca al calcio, ha concetti, per questo abbiamo cercato di mettere subito pressione e siamo stati bravi anche sulle seconde palle. Il primo difensore deve essere l’attaccante. Bravi portiere e difensori, ma è importante in generale la fase di non possesso che stiamo facendo.

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Sono contento della rosa che ho, sono tutti titolari e lo dico veramente. Essere schierati in campo dipende da loro, io devo fare solo delle scelte. Se Laaribi ha fatto bene, è perchè la squadra lo ha messo nelle condizioni di farlo. Fazio fuori? Una scelta, siamo in tanti e quindi decido di volta in volta.

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Lamezia campo piccolo? E’ una partita che intanto si prepara recuperando energie. Stiamo spendendo molto anche a livello mentale perchè siamo una squadra che in ogni partita vuole incidere fisicamente e psicologicamente. Quando arrivi da tre o quattro vittorie consecutive, tutti si aspettano il passo falso. Pensiamo prima a noi e caliamoci in quella mentalità che la partita necessita. Sappiamo che il Granillo ci consente di giocare al calcio, quando non è così ci dobbiamo adattare”.