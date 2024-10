Reggina: il messaggio del presidente Luca Gallo sulla squadra e la società

Passaggio che potrebbe rassicurare i tifosi amaranto per il futuro

E’ sempre il profilo social personale sul quale il presidente Luca Gallo esprime i propri pensieri riguardo la Reggina dal punto di vista tecnico e societario. L’ultimo tweet dopo la vittoria contro la capolista Lecce:

“Questa vittoria aumenta l’orgoglio e forse aumenta anche i rimpianti… Di sicuro, rappresenta un messaggio per tutti: la REGGINA è viva come non mai, dentro e fuori dal campo“.