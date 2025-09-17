Reggina: questa volta è stato molto facile votare il migliore in campo

E’ stata battaglia vera in campo così come richiede il campionato di serie D. Una giusta intepretazione che la Reggina è riuscita a dare all’incontro con la Nissa, decisamente diversa rispetto a quell’apatico atteggiamento visto in occasione delle due gare precedenti.

Certo, ci sono da sistemare ancora molte cose, ma quello che si chiedeva al gruppo e cioè una inversione di tendenza sui comportamenti in campo, la si è potuta apprezzare. C’è chi invece ha svolto pienamente il proprio compito sotto tutti i punti di vista. Per impegno e combattività, assolutamente superlativo, ha fatto anche il gol della vittoria, ci è andato vicinissimo in quella circostanza in cui il pallone sembrava aver superato la linea e si è procurato anche una grande occasione da rete, poi sfiorata per un soffio. Per questi motivi i tifosi attraverso la pagina ufficiale del club amaranto, hanno votato Luca Ferraro come in assoluto il migliore in campo.