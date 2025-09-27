Reggina: come mister Trocini pensa di affrontare il Savoia e con quali calciatori?

La Reggina si appresta a vivere un’altra giornata delicata dovendo affrontare domenica l’attrezzato e organizzato Savoia. La scelta della società di mantenere il silenzio stampa rende difficile comprendere le reali intenzioni del tecnico sul possibile schieramento. Nessuna conferenza con mister Trocini e poca chiarezza sui dettagli della formazione, come anche per eventuali indisponibili.

Ferraro out per squalifica, Montalto in cerca di riscatto

L’assenza certa è quella di Ferraro, l’attaccante squalificato per due giornate. Toccherà a Montalto, che, dopo il deludente avvio di stagione, è chiamato a riscattarsi. Non è riuscito ancora a trovare la rete in campionato, sebbene abbia giocato solo due gare da titolare, ma si chiede di più all’esperto calciatore anche su partecipazione e peso nen reparto offensivo.

Nonostante l’incertezza sulle scelte finali, Edera, uno dei pochi a salvarsi nella gara contro la Gelbison, sembra meritevole di una nuova conferma dal primo minuto. Mister Trocini dovrà decidere chi affiancare nel tridente offensivo. La squadra sta cercando soluzioni che possano finalmente sbloccare l’attacco, che finora non ha reso come ci si aspettava.

Il centrocampo

A centrocampo, la situazione è ancora poco convincente. Probabile il rientro di Barillà, da valutare le condizioni fisiche di Porcino. Laaribi, che non ha ancora raggiunto i livelli della scorsa stagione, dovrebbe continuare a ricoprire il ruolo di regista, ma la squadra si aspetta molto di più da lui. Le prestazioni dei centrocampisti finora non sono state all’altezza e sarà fondamentale trovare soluzioni rapide per evitare nuovi passi falsi. Vedremo se questa volta nella lista dei convocati ci sarà Zenuni.

La difesa

In difesa, non si prevedono grandi cambiamenti. Le gerarchie sembrano ormai fissate, con Palumbo e Gatto nettamente avanti rispetto a Lanzillotta e Distratto. La solidità difensiva sarà un aspetto fondamentale per affrontare al meglio la sfida contro il Savoia, soprattutto dopo le difficoltà mostrate in occasione dell’ultima gara, con tre reti subìte tutte da palla inattiva.

La Reggina, quindi, affronta il Savoia con molte incognite, ma con la speranza di uscire da questa crisi di risultati. Con la rosa attuale, il riscatto passa anche da una ritrovata solidità in tutti i reparti.