Reggina-Nuova Igea: manto erboso del Granillo, un biliardo – FOTO

Un big match merita una cornice all’altezza. E oggi il “Granillo” si presenta nel suo vestito migliore. Il manto erboso è in condizioni perfette, come non si vedeva dalla scorsa stagione.

Reggina-Nuova Igea non è una partita come le altre. È una sfida dal peso specifico importante, tra due squadre che stanno interpretando in modo diverso ma con ambizione il loro campionato. Gli amaranto hanno bisogno dei tre punti per accorciare il divario dalla vetta e dare continuità al proprio percorso di crescita.

Leggi anche

La formazione di mister Torrisi arriva all’appuntamento consapevole delle difficoltà ma anche del proprio valore. L’obiettivo è uno solo: vincere per rilanciare la corsa e restituire entusiasmo all’ambiente.

Dall’altra parte, la Nuova Igea guida la classifica e non intende fermarsi. La squadra siciliana è in salute, gioca con equilibrio e personalità, e potrà contare anche sull’apporto dei suoi tifosi, che in buon numero raggiungeranno Reggio Calabria per sostenere i giallorossi.

Tutto pronto, dunque, per una domenica di calcio vero. Il terreno perfetto, lo stadio che si riempie e due squadre con motivazioni forti: gli ingredienti ci sono tutti per un bel pomeriggio al “Granillo”.