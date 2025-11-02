Reggina-Nuova Igea: la probabile formazione amaranto
Qualche dubbio per mister Torrisi e tante conferme
02 Novembre 2025 - 09:04 | Redazione
Un cambio obbligato per mister Torrisi vista la squalifica di Blondett e probabile l’inserimento sin dal primo minuto di Adejo. Per il resto la formazione iniziale non dovrebbe essere diversa da quella vista la settimana scorsa con il dubbio rappresentato sulla corsia di sinistra dove si giocano il posto Gatto e Distratto, mentre in porta potrebbe tornare Lagonigro recuperato.
La probabile formazione amaranto
REGGINA: Lagonigro (Boschi), Palumbo, Girasole, Adejo, Distratto (Gatto); Mungo, Laaribi, Porcino; Di Grazia, Grillo, Montalto. All. Torrisi