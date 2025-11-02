City Now

Reggina-Nuova Igea: la probabile formazione amaranto

Qualche dubbio per mister Torrisi e tante conferme

02 Novembre 2025 - 09:04 | Redazione

Reggina Mungo

Un cambio obbligato per mister Torrisi vista la squalifica di Blondett e probabile l’inserimento sin dal primo minuto di Adejo. Per il resto la formazione iniziale non dovrebbe essere diversa da quella vista la settimana scorsa con il dubbio rappresentato sulla corsia di sinistra dove si giocano il posto Gatto e Distratto, mentre in porta potrebbe tornare Lagonigro recuperato.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro (Boschi), Palumbo, Girasole, Adejo, Distratto (Gatto); Mungo, Laaribi, Porcino; Di Grazia, Grillo, Montalto. All. Torrisi

