Calciomercato Reggina, Pacini: ‘Rivas ha richieste dalla serie A’. La situazione contrattuale

“Abbiamo ottimi rapporti con l’Inter: loro tengono tutto sotto controllo, sanno benissimo la stagione che Rivas ha fatto. Non nego che ci sono state delle richieste dalla Serie A, da squadre di media classifica, e da altri campionati esteri: richieste ne abbiamo, poi ne parleremo con l’Inter quando ci chiameranno per fare il punto della situazione. Al momento è tutto in stand by: la Reggina ha un riscatto da esercitare, con un controriscatto in favore dell’Inter. Il campionato di Serie B è finito ieri, stiamo aspettando un attimo anche per rispetto della Reggina. Oltretutto adesso Rivas andrà a giocare la Nations League con la Nazionale maggiore dell’Honduras, poi avrà l’Olimpiade a Tokyo con l’Under 23: impegni importanti, una bella vetrina per lui. Vedremo che sviluppi potranno esserci. È pronto sia mentalmente che fisicamente per fare un campionato di primo livello l’anno prossimo, magari in Serie A”.